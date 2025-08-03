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19:00
03 Ağustos
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03 Ağustos
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14:30
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17:00
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19:30
03 Ağustos
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20:15
03 Ağustos
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18:00
03 Ağustos
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18:00
03 Ağustos
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15:00
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17:30
03 Ağustos
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17:30
03 Ağustos
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03 Ağustos
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0-0IPT
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18:00
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Fenerbahçe'de hedef genç stoper!

Savunma hattın güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, Internacional forması giyen 21 yaşındaki genç stoper Victor Gabriel'i transfer listesine aldığı iddia edildi.

calendar 03 Ağustos 2025 09:48 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2025 10:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de hedef genç stoper!
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Savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, rotasını Brezilya'ya çevirdi.

İDDİA VAR

Sarı-Lacivertliler'in, Internacional forması giyen 21 yaşındaki stoper Victor Gabriel'i transfer listesine aldığı iddia edildi.

HAVA TOPLARINDA ETKİLİ

Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çeken genç Brezilyalı, 1.85'lik boyu ve hava toplarındaki etkinliğiyle öne çıkıyor. Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'nun uzun boylu, fiziksel gücü yüksek ve hava hakimiyeti olan bir savunma oyuncusu arayışında olduğu bilinirken, Gabriel'in bu profile uygun bir isim olduğu vurgulanıyor.

DEĞERİ

Brezilya basını, Gabriel transferinin Fenerbahçe için geleceğe dönük önemli bir yatırım olacağını belirtti. 2026 yılında sözleşmesi sona erecek Sambacı stoperin, güncel piyasa değeri 5 milyon Euro civarında.

2024/2025 sezonunda 25 maça çıkan genç stoper, 3 gol atarken, 1 gol pası verdi. 


 
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