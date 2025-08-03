Fenerbahçe'de hedef genç stoper!

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, rotasını Brezilya'ya çevirdi.
İDDİA VAR
Sarı-Lacivertliler'in, Internacional forması giyen 21 yaşındaki stoper Victor Gabriel'i transfer listesine aldığı iddia edildi.
HAVA TOPLARINDA ETKİLİ
Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çeken genç Brezilyalı, 1.85'lik boyu ve hava toplarındaki etkinliğiyle öne çıkıyor. Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'nun uzun boylu, fiziksel gücü yüksek ve hava hakimiyeti olan bir savunma oyuncusu arayışında olduğu bilinirken, Gabriel'in bu profile uygun bir isim olduğu vurgulanıyor.
DEĞERİ
Brezilya basını, Gabriel transferinin Fenerbahçe için geleceğe dönük önemli bir yatırım olacağını belirtti. 2026 yılında sözleşmesi sona erecek Sambacı stoperin, güncel piyasa değeri 5 milyon Euro civarında.
2024/2025 sezonunda 25 maça çıkan genç stoper, 3 gol atarken, 1 gol pası verdi.
İDDİA VAR
Sarı-Lacivertliler'in, Internacional forması giyen 21 yaşındaki stoper Victor Gabriel'i transfer listesine aldığı iddia edildi.
HAVA TOPLARINDA ETKİLİ
Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çeken genç Brezilyalı, 1.85'lik boyu ve hava toplarındaki etkinliğiyle öne çıkıyor. Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'nun uzun boylu, fiziksel gücü yüksek ve hava hakimiyeti olan bir savunma oyuncusu arayışında olduğu bilinirken, Gabriel'in bu profile uygun bir isim olduğu vurgulanıyor.
DEĞERİ
Brezilya basını, Gabriel transferinin Fenerbahçe için geleceğe dönük önemli bir yatırım olacağını belirtti. 2026 yılında sözleşmesi sona erecek Sambacı stoperin, güncel piyasa değeri 5 milyon Euro civarında.
2024/2025 sezonunda 25 maça çıkan genç stoper, 3 gol atarken, 1 gol pası verdi.