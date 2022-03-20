Fenerbahçe'de hedef 27 puan

Fenerbahçe, İsmail Kartal dokunuşuyla kendine geldi. Vitor Pereira'nın aylarca yapamadığını kısa sürede başaran tecrübeli teknik adam, 2,0 puan ortalaması yakalarken kadroyu da oturttu. Kartal'ın kalecisi Altay, stoperleri Serdar Aziz ile Kim. Sağ bekte Osayi, Ferdi'nin yokluğunda sol bek Szalai'ye emanet. Orta sahada Crespo ve Zajc'ın yeri garanti. Sağ kanat İrfan'ın sol kanat Rossi'nin, sağlamsa 10 numara Mesut. Serdar Dursun da birinci golcü.



HEDEF 27 PUAN



İyileştiği an formasını geri alacak Ferdi'nin dışında Mert Hakan, Arda Güler, Pelkas ve Valencia on biri zorlayacak isimler. Berisha da plase. Berke, Nazım, Novak, Tisserand ve Ozan Tufan mecburiyet durumunda forma giyebilecek isimler. Jose Sosa ile Gustavo'nun üzeri çizileli çok oldu.



Kalan dokuz haftada bu oyuncu grubuyla devam etmekte kararlı olan Kartal, koyduğu lig ikinciliği hedefine 27 puan toplayarak ulaşmak istiyor.





İLGİLİ VİDEO