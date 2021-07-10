Fenerbahçe'de golcü Vedat Muriqi'ye bağlı

Kadrosuna yeni bir golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin durumuna göre harekete edecek.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; sslazio.it
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Fenerbahçe'de golcü Vedat Muriqi'ye bağlı
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10 Temmuz 2021 11:47
Fenerbahçe'nin santrfor mevkine en az 1 hatta 2 transfer yapmayı planlıyor.

Yönetimin girişimde bulunduğu Pereira'nın da onayladığı bir isim olan Vedat Muric'in Lazio'daki geleceği 1 Ağustos tarihinde belli olacak. Çünkü Lazio'nun yeni teknik patronu Maurizio Sarri, takımda kalacak ve gidecek oyuncuları 1 Ağustos tarihinde belirleyeceğini açıkladı.

Sarri, Vedat Muric'in takımda kalmasına karar verirse temas halinde olan santrforlardan birisi takıma dahil edecek. Eğer Vedat satış listesine konursa Fenerbahçe satın alma posiyonuyla birlikte Vedat'ı 1 yıllığına kiralayacak.

Lazio'ya geçtiğimiz sezon yaklaşık 20 milyon Euro bonservis bedeliyle satılan Vedat, İtalyan ekibinde istediği kadar süre alamamıştı.

Kosovalı futbolcunun da yeniden çubuklu formaya sıcak baktığı ve geri dönebileceğini Fenerli kurmaylara ilettiği ifade edildi.




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