Fenerbahçe'de futbolculara çeşitli testler yapıldı

Hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de futbolculara çeşitli testler yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de futbolculara çeşitli testler yapıldı
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04 Temmuz 2023 17:50
Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Fenerbahçe'de futbolculara çeşitli testler uygulandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde izokinetik ve groin bar testlerine tabi tutuldu.

Gerçekleştirilen testlerin sonuçlarına göre oyunculara bireysel kuvvet programları uygulandı.

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