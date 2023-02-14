Fenerbahçe'de eksik kalmadı

Sakat oyuncuların düzelmesiyle eksik futbolcu kalmadı ve Fenerbahçe'de forma rekabeti üst düzeye çıktı.



Luan Peres, fizik kondisyon eksiğini kapattı ve 90 dakika oynayabilecek seviyeye ulaştı. Joao Pedro takımla birlikte çalışmalara başlıyor. Teknik Direktör Jorge Jesus, 3 kulvarda mücadele edecek takımdaki tüm isimleri rotasyonla hazır tutmaya çalışacak.



Portekizli hocanın eli, 3 yerli kuralında da oldukça güçlü. Hemen her bölgede, ilk 11'de oynayabilecek Türk oyuncu bulunuyor.





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