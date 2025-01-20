Fenerbahçe'de Dusan Tadic fırtınası

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Adana Demirspor deplasmanında 5 dakikada 2 asist yaparak maça damga vurdu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Dusan Tadic fırtınası
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20 Ocak 2025 08:47

Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup ederek Galatasaray ile olan farkı 6'ya indirdi. 

Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 69 ve 71. dakikalarda Youssef En-Nesyri, 74. dakikada Edin Dzeko ve 90+1. dakikada Cenk Tosun kaydetti. 

TADIC FARKI

Fenerbahçe'nin deneyimli isimlerinden Dusan Tadic, Adana Demirspor deplasmanında farkını ortaya koydu. 

Sırp futbolcu, yedek başladığı maçta 66. dakikada Oğuz Aydın yerine oyuna dahil oldu. Tadic, 69 ve 71'de Youssef En-Nesyri'ye iki asist yaparak takımının 2 farklı öne geçmesinde büyük pay sahibi oldu.

OSIMHEN İLE ZİRVEDE

Ligde 8 golle birlikte asist sayısını 8'e çıkaran tecrübeli oyuncu, takımında skora en çok katkı veren isim özelliğini sürdürdü. Tadic ayrıca, Galatasaray'dan Osimhen'le birlikte 16 gollük katkıyla da bu alanda Nijeryalı süperstarla zirveyi paylaşıyor. 

MERTENS'İ YERİNDEN ETTİ

Ligdeki asist sayısını da 10'a yükselten Tadic, 9 asistli Galatasaraylı Dries Mertens'i geçerek asist krallığında zirveye oturan isim oldu. 

 
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