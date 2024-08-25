Fenerbahçe'de Dusan Tadic'e Suudi Arabistan kancası!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Dusan Tadic'e sürpriz bir talip çıktığı öğrenildi. Suudi Arabistan ekibi, Sırp yıldız için transfer teklifi yaptığı kaydedildi. Öte yandan bu miktar ortaya çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Dusan Tadic'e Suudi Arabistan kancası!
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25 Ağustos 2024 14:29
Fenerbahçe'nin geride kalan sezonun başında Ajax'tan transfer ettiği yıldız futbolcu Dusan Tadic, sarı-lacivertli forma ile sergilediği performans dikkat çekti. Suudi Arabistan ekibi, yıldız futbolcunun transferi için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı öğrenildi.

ARABİSTAN KANCASI

Kanarya'nın tecrübeli ismi Dusan Tadic'e, Suudi Arabistan'dan teklif geldiği konuşuluyor. Sırp yıldız için bir Suudi kulübünün, Sarı-Lacivertliler'in kapısını çaldığı bilgisine ulaşıldı.

10 MİLYON EURO

Dusan Tadic için konuşulan bonservis bedelinin 9-10 milyon Euro civarında olduğu öne sürüldü.



BEDELSİZ GELDİ

Sarı-lacivertli ekip, geçen sezonun başında Ajax'tan Dusan Tadic'i bedelsiz olarak renklerine bağlamıştı.

FENERBAHÇE KARNESİ

Dusan Tadic, Fenerbahçe forması ile toplam 62 resmi maça çıktı. Sırp yıldız söz konusu müsabakalarda 16 kez rakip fileleri sarsmayı başardı ve bunun yanında takım arkadaşlarına da 19 kez gol pası verdi. 

 
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