Fenerbahçe'de Djiku'ya talip çıktı!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun yeni sezon kadro planlamasında yer almayan Alexander Djiku'nun takımdan ayrılması gündemde. Ganalı stoper için en ciddi ilginin Fransa'dan geldiği öğrenildi.



Ligue 1 ekiplerinden Nice'in Djiku ile temas kurduğu ve oyuncunun durumunu sorduğu belirtilirken, Fransız kulübünün kısa süre içinde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi.



FENERBAHÇE'NİN TALEBİ 5 MİLYON EURO



Sarı-lacivertli yönetim ise Djiku için 5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon sarı lacivertli formayla 38 maça çıkıp 2629 dakika süre alan Djiku, 1 gol kaydetti.





