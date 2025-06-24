Fenerbahçe'de Djiku'ya talip çıktı!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun yeni sezon kadro planlamasında yer almayan Alexander Djiku'nun takımdan ayrılması gündemde. Ganalı stoper için en ciddi ilginin Fransa'dan geldiği öğrenildi.
Ligue 1 ekiplerinden Nice'in Djiku ile temas kurduğu ve oyuncunun durumunu sorduğu belirtilirken, Fransız kulübünün kısa süre içinde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi.
FENERBAHÇE'NİN TALEBİ 5 MİLYON EURO
Sarı-lacivertli yönetim ise Djiku için 5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon sarı lacivertli formayla 38 maça çıkıp 2629 dakika süre alan Djiku, 1 gol kaydetti.
>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...