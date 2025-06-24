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Fenerbahçe'de Djiku'ya talip çıktı!

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Alexander Djiku'ya Fransa Ligue 1 ekibi Nice talip oldu.

calendar 24 Haziran 2025 11:10
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Djiku'ya talip çıktı!
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun yeni sezon kadro planlamasında yer almayan Alexander Djiku'nun takımdan ayrılması gündemde. Ganalı stoper için en ciddi ilginin Fransa'dan geldiği öğrenildi. 

Ligue 1 ekiplerinden Nice'in Djiku ile temas kurduğu ve oyuncunun durumunu sorduğu belirtilirken, Fransız kulübünün kısa süre içinde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi.

FENERBAHÇE'NİN TALEBİ 5 MİLYON EURO

Sarı-lacivertli yönetim ise Djiku için 5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.



PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon sarı lacivertli formayla 38 maça çıkıp 2629 dakika süre alan Djiku, 1 gol kaydetti. 

 


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