Fenerbahçe'de dev derbi öncesi kart alarmı

2023'ün son 3 maçını 10 gün içinde sarı kırmızı renklere sahip takımlarla oynayacak Fenerbahçe bu kritik virajdan 6 puan ve 1 kupayla çıkmak ve yılı güzel noktalamak istiyor.
Kayserispor'a konuk olacak olan sarı lacivertliler, 24 Aralık'ta ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Kanarya 29 Aralık'ta da Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'da Süper Kupa finalinde yılın son maçını yine Galatasaray'la oynayacak.
İRFAN VE CRESPO SINIRDA
Şampiyonluk yarışına da büyük ölçüde etki edecek bu maçlardan 6 puan ve Süper Kupa ile çıkmayı ve 2024'e yüksek moralle girmeyi hedefleyen Fenerbahçe de Kayserispor karşısında Miguel Crespo ve İrfan Can Kahveci kart sınırında bulunuyor.
Kayseri-F. Bahçe maçına Zorbay Küçük'ün atanmasıyla birlikte özellikle sosyal medyada sarı lacivertli taraftarlar arasında tedirginlik yarattı. Fenerbahçe'nin 10 maçını yöneten Zorbay Küçük bu maçlarda sarı lacivertlilere 26 sarı, 4 kırmızı, rakip takımlara ise 18 sarı, 1 kırmızı kart göstermişti.
Taraflarlar özellikle Galatasaray derbisi öncesi sınırda olan İrfan Can'ın ciddi riski barındırdığını da paylaştılar. Bunun en önemli nedeni ise Küçük'ün düdük çaldığı 5 maçta İrfan Can'ın 3 sarı, 2 kırmızı kart görmesi.
Kayserispor'a konuk olacak olan sarı lacivertliler, 24 Aralık'ta ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Kanarya 29 Aralık'ta da Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'da Süper Kupa finalinde yılın son maçını yine Galatasaray'la oynayacak.
İRFAN VE CRESPO SINIRDA
Şampiyonluk yarışına da büyük ölçüde etki edecek bu maçlardan 6 puan ve Süper Kupa ile çıkmayı ve 2024'e yüksek moralle girmeyi hedefleyen Fenerbahçe de Kayserispor karşısında Miguel Crespo ve İrfan Can Kahveci kart sınırında bulunuyor.
Kayseri-F. Bahçe maçına Zorbay Küçük'ün atanmasıyla birlikte özellikle sosyal medyada sarı lacivertli taraftarlar arasında tedirginlik yarattı. Fenerbahçe'nin 10 maçını yöneten Zorbay Küçük bu maçlarda sarı lacivertlilere 26 sarı, 4 kırmızı, rakip takımlara ise 18 sarı, 1 kırmızı kart göstermişti.
Taraflarlar özellikle Galatasaray derbisi öncesi sınırda olan İrfan Can'ın ciddi riski barındırdığını da paylaştılar. Bunun en önemli nedeni ise Küçük'ün düdük çaldığı 5 maçta İrfan Can'ın 3 sarı, 2 kırmızı kart görmesi.
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