Fenerbahçe'de çözüm transfer: Rakamlar yalan söylüyor

Fenerbahçe'de yönetimden teknik heyete, futbolcudan taraftara herkesin gözü ara transfer döneminde takıma yapılacak takviyelere çevrildi.
Bunun en büyük sebebinin ise şu ana kadar ligde oynanan maçlarda sarı-lacivertli takımın kendi tuttuğu istatistiklerin bir çoğunda rakiplerinin önünde olmasına rağmen bunu ofansif ve hızlı futbola çevirememesi olduğu öğrenildi.
RAKAMLAR YALAN SÖYLÜYOR
Ligde en az gol yiyen takım (16), deplasmanlarda en çok gol atan takım (23), rakip ceza sahasına en çok giren takım (Maç başı 22 ortalama), paslaşarak (orta ile değil) rakip ceza sahasına en çok giren takım (ortalama 20), ikili mücadeleleri en çok kazanma yüzdesine sahip takım (%53), rakip sahada en yüksek başarılı pres oranına sahip takım (12) ve lig de rakiplerine en az şut fırsatı tanıyan takım (8) olmayı başaran sarı-lacivertliler ofansif futbol ile son vuruş eksikliği ortaya çıkınca lider Galatasaray ile oluşan 8 puanlık farkı engelleyemedi.
MOURINHO İLE YÖNETİM GÖRÜŞTÜ
Mourinho, yönetimle yaptığı toplantıda ara transferde yapılacak takviyelerle bu iki sorunun düzeleceğini ifade ederken, sarı-lacivertli idareciler de her zaman puan farkının kapanacağını savunurken, takıma gelecek isimlerle oyunun ve sistemin daha farklı olacağı görüşünde birleşti. 13 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin takviyeleri erken yaparak uyum sorununu da ortadan kaldırmak istediği ifade edildi.
Bunun en büyük sebebinin ise şu ana kadar ligde oynanan maçlarda sarı-lacivertli takımın kendi tuttuğu istatistiklerin bir çoğunda rakiplerinin önünde olmasına rağmen bunu ofansif ve hızlı futbola çevirememesi olduğu öğrenildi.
RAKAMLAR YALAN SÖYLÜYOR
Ligde en az gol yiyen takım (16), deplasmanlarda en çok gol atan takım (23), rakip ceza sahasına en çok giren takım (Maç başı 22 ortalama), paslaşarak (orta ile değil) rakip ceza sahasına en çok giren takım (ortalama 20), ikili mücadeleleri en çok kazanma yüzdesine sahip takım (%53), rakip sahada en yüksek başarılı pres oranına sahip takım (12) ve lig de rakiplerine en az şut fırsatı tanıyan takım (8) olmayı başaran sarı-lacivertliler ofansif futbol ile son vuruş eksikliği ortaya çıkınca lider Galatasaray ile oluşan 8 puanlık farkı engelleyemedi.
MOURINHO İLE YÖNETİM GÖRÜŞTÜ
Mourinho, yönetimle yaptığı toplantıda ara transferde yapılacak takviyelerle bu iki sorunun düzeleceğini ifade ederken, sarı-lacivertli idareciler de her zaman puan farkının kapanacağını savunurken, takıma gelecek isimlerle oyunun ve sistemin daha farklı olacağı görüşünde birleşti. 13 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin takviyeleri erken yaparak uyum sorununu da ortadan kaldırmak istediği ifade edildi.