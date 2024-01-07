Fenerbahçe'de Cengiz Ünder şaha kalktı

Fenerbahçe'de sezon başı transfer edilen milli futbolcu Cengiz Ünder'in formu, sakatlığını atlatmasının ardından büyük bir ivme kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder şaha kalktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ocak 2024 17:05
Son güncelleme 07 Ocak 2024 17:11
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Cengiz Ünder, performansıyla büyük beğeni kazanıyor.

Uzun süreli sakatlığının ardından ilk 11 başladığı Kayserispor maçında diri bir görüntü veren Cengiz, karşılaşmayı 1 gol 1 asistle tamamlamış ve galibiyette önemli rol oynamıştı.

GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

0-0 Galatasaray biten derbisine de ilk 11'de başlayan ancak durgun geçen maçta etkinlik gösteremeyen Cengiz, yine ilk 11 başladığı İstanbulspor maçının 6. dakikasında yaklaşık 30 metreden çarpıcı bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın ilerleyen bölümünde 1 gol daha atan Cengiz, ilk yarı bitmeden uzak mesafeden bir gol attı ve ilk devreyi hat-trick yaparak kapattı ve kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.

İKİNCİ DEVREDE DE DURMADI

İkinci yarıya da hızlı devam eden Cengiz Ünder, maçın 46. dakikasında Szymanski'den aldığı pasla sağ çaprazdan topu ağlara gönderdi ve aynı maçta 4 gol atarak kariyerinde bir ilk yaşadı.

Öte yandan Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezonun gol kralı Enner Valencia'nın ardından Süper Lig'de bir maçta 4 gol atana ilk futbolcu oldu.

Enner Valencia, 2022-23 sezonunun 21. haftasında Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 5-1 yendiği maçta 4 gol atmıştı.

Fenerbahçe formasıyla ilk maçı olan Samsunspor deplasmanında da kritik bir asist yapan Cengiz, ligde çıktığı 10 maçta 5 gol 2 asiste ulaştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery