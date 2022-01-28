Fenerbahçe'de bir kupadan daha fazlası!

Fenerbahçe'de 8 yıldır gelen başarı hasreti ve lig yarışında erken havlu atılması sonrası gözler Türkiye Kupası'na çevrildi. Sarı-lacivertliler için bu kupada gelecek bir şampiyonluk büyük anlamlar taşıyacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de bir kupadan daha fazlası!
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28 Ocak 2022 09:22
Fenerbahçe'de Süper Lig'de zirve yarışına erken havlu atılmasının ardından gözler Türkiye Kupası'na çevrildi. 8 senedir hiçbir resmi turnuvada kupa kazanamayan sarı-lacivertliler, sportif anlamda başarıya hasret kaldı.

KUPANIN ANLAMI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYACAK

Son olarak Ağustos 2014'te TFF Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe, o tarihten beri adeta durdu. Hem Başkan Ali Koç hem teknik direktör İsmail Kartal hem de tüm camia için bu kupanın anlamı büyük önem taşıyacak. İşte Fenerbahçe için adeta bir kupadan fazlası haline gelen Türkiye Kupası:

- Kulüp tam 8 senedir kupa kazanamadı. Ligde son olarak 2014'te şampiyon olan Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda da son olarak 2013'te zafer elde etti. Son resmi kupa da 2014'te TFF Süper Kupası.
- Ligde şu anda ilk 4 dışında kalma tehlikesi olan Fenerbahçe, Türkiye Kupası şampiyonluğuyla Avrupa biletini direkt alma şansı bulabilir.
- Uzun zamandır başarıya hasret kalan camiaya moral depolama şansı doğacak, taraftarlara kupa hediye edilecek.
- 2018'de göreve gelen Başkan Ali Koç hiç kupa kazanamadı. Başkan Koç'un ilk kupayı kazanma şansı olabilir.
- Fenerbahçe'nin son kupasını kazandıran İsmail Kartal, 2. dönemine kupayla dönme şansına erişebilecek.
- Ezeli rakipler son yıllarda hem lig hem de kupada başarılar elde etti. Beşiktaş lig ve kupa, Galatasaray lig ve kupa, Trabzonspor kupada başarılı oldu. Ayrıca Trabzonspor bu sezon şampiyonluk yolunda avantaj sağladı. Rakiplere karşı psikolojik sıkıntıyı sonlandırma şansı doğacak.

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