Fenerbahçe'de Bamba Dieng gerçeği

Fransa ekiplerinden Marsilya'nın Bamba Dieng'i ara transferde Fenerbahçe'ye göndermek adına büyük uğraş verdiği öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'de Bamba Dieng gerçeği
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01 Nisan 2022 12:37
Marsilya'nın Bamba Dieng'i ara transferde Fenerbahçe'ye göndermek adına büyük uğraş verdiği belirtildi.

Fransız ekibinin son ana kadar bir formül aradığı ancak başarılı olamadığı ifade edilirken, Senegalli oyuncunun kulübünün bu tavrından olumsuz etkilendiği kaydedildi.

Bu sezon Marsilya ile Ligue 1'de 18 maça çıkan 22 yaşındaki Bamba Dieng; 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı. 

 

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