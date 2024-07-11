Fenerbahçe'de ayrılık: Samya Hassani

Fenerbahçe Petrol Ofisi, Samya Hassani ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de ayrılık: Samya Hassani
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11 Temmuz 2024 18:41
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Faslı kanat oyuncusu Samya Hassani'yle yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuyla karşılıklı anlaşıldığı belirtilerek, "Kendisine bugüne dek verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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