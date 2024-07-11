Fenerbahçe'de ayrılık: Samya Hassani

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Faslı kanat oyuncusu Samya Hassani'yle yollarını ayırdı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuyla karşılıklı anlaşıldığı belirtilerek, "Kendisine bugüne dek verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuyla karşılıklı anlaşıldığı belirtilerek, "Kendisine bugüne dek verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU