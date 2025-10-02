02 Ekim
Legia Warszawa-Samsunspor
22:00
02 Ekim
Fenerbahçe-Nice
19:45
02 Ekim
Aberdeen-Shakhtar
22:00
02 Ekim
Lech Poznan-Rapid Wien
19:45
02 Ekim
Dynamo Kiev-C.Palace
19:45
02 Ekim
Lausanne-Breidablik
19:45
02 Ekim
FC Noah-Rijeka
19:45
02 Ekim
Rayo Vallecano-KF Shkendija
19:45
02 Ekim
Brann-FC Utrecht
19:45
02 Ekim
NK Celje-AEK Athens
22:00
02 Ekim
Omonia Nicosia-Mainz 05
19:45
02 Ekim
Sparta Prag-Shamrock
22:00
02 Ekim
Slovan Bratislava-Strasbourg
22:00
02 Ekim
Rakow-U.Craiova
22:00
02 Ekim
AEK Larnaca-Alkmaar
22:00
02 Ekim
Shelbourne-Haecken
22:00
02 Ekim
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans
19:45
02 Ekim
Lyon-RB Salzburg
22:00
02 Ekim
Panathinaikos-Go Ahead Eagles
19:45
02 Ekim
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
22:00
02 Ekim
Basel-VfB Stuttgart
22:00
02 Ekim
N. Forest-FC Midtjylland
22:00
02 Ekim
Sturm Graz-Rangers
22:00
02 Ekim
Celta Vigo-PAOK
22:00
02 Ekim
Genk-Ferencvaros
22:00
02 Ekim
Feyenoord-Aston Villa
22:00
02 Ekim
FC Porto-FK Crvena Zvezda
22:00
02 Ekim
Roma-Lille
19:45
02 Ekim
Viktoria Plzen-Malmö FF
19:45
02 Ekim
Celtic-Braga
19:45
02 Ekim
Ludogorets -Real Betis
19:45
02 Ekim
FCSB-Young Boys
19:45
02 Ekim
Bologna-Freiburg
19:45
02 Ekim
Fiorentina-Sigma Olomouc
22:00

Fenerbahçe'de Asensio'ya özel rol

Fenerbahçe'de teknik heyet, Marco Asensio'ya orta sahada liderlik rolü vermeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de Asensio'ya özel rol
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde büyük ses getiren yıldızı Marco Asensio, takımda liderliği üstlenmeye hazırlanıyor.
 
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun özel olarak ilgilendiği ve büyük güven duyduğu İspanyol futbolcuya, orta sahada kilit bir rol verilmesi planlanıyor.
 
TAM NOT ALDI
 
Teknik heyet ile bire bir görüşme gerçekleştiren Asensio'nun, çift yönlü oyundaki başarısı ve oyunu yönlendirme kabiliyetiyle tam not aldığı belirtildi. 29 yaşındaki yıldızdan özellikle uzaktan şutlarla rakip kaleyi zorlaması istenirken, duran toplardaki etkinliği de önemli bir koz olarak değerlendiriliyor.
 
SAHA İÇİ LİDERLİĞİ ÜSTLENECEK
 
Asensio'nun oyun zekası, pas kalitesi ve tecrübesiyle Fenerbahçe'nin hücum organizasyonlarında belirleyici bir isim olması hedefleniyor. Taktik olarak takımın merkezine yerleştirilen yıldız futbolcunun, saha içi liderliği de üstlenmesi bekleniyor.
 
UYUMU DİKKAR ÇEKTİ
 
Fenerbahçe'ye kısa sürede adapte olan Marco Asensio'nun, hem taktik anlayışı hem de takım arkadaşlarıyla kurduğu uyum, teknik heyet tarafından memnuniyetle karşılandı.
