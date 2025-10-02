Fenerbahçe'de Asensio'ya özel rol

Fenerbahçe 'nin yaz transfer döneminde büyük ses getiren yıldızı Marco Asensio, takımda liderliği üstlenmeye hazırlanıyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun özel olarak ilgilendiği ve büyük güven duyduğu İspanyol futbolcuya, orta sahada kilit bir rol verilmesi planlanıyor.

TAM NOT ALDI

Teknik heyet ile bire bir görüşme gerçekleştiren Asensio'nun, çift yönlü oyundaki başarısı ve oyunu yönlendirme kabiliyetiyle tam not aldığı belirtildi. 29 yaşındaki yıldızdan özellikle uzaktan şutlarla rakip kaleyi zorlaması istenirken, duran toplardaki etkinliği de önemli bir koz olarak değerlendiriliyor.

SAHA İÇİ LİDERLİĞİ ÜSTLENECEK

Asensio'nun oyun zekası, pas kalitesi ve tecrübesiyle Fenerbahçe'nin hücum organizasyonlarında belirleyici bir isim olması hedefleniyor. Taktik olarak takımın merkezine yerleştirilen yıldız futbolcunun, saha içi liderliği de üstlenmesi bekleniyor.

UYUMU DİKKAR ÇEKTİ

Fenerbahçe'ye kısa sürede adapte olan Marco Asensio'nun, hem taktik anlayışı hem de takım arkadaşlarıyla kurduğu uyum, teknik heyet tarafından memnuniyetle karşılandı.