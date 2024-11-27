Fenerbahçe'de Amrabat gelişmesi!

UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Faslı futbolcu, mide enfeksiyonu nedeniyle maç öncesi yapılan son antrenmanda yer almadı.
Durumu takip edilecek Amrabat'ın maç kadrosunda olmama ihtimali bulunuyor.
Fenerbahçe'de bu sezon 12 maçta sahaya çıkan Amrabat, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
Faslı futbolcu, mide enfeksiyonu nedeniyle maç öncesi yapılan son antrenmanda yer almadı.
Durumu takip edilecek Amrabat'ın maç kadrosunda olmama ihtimali bulunuyor.
Fenerbahçe'de bu sezon 12 maçta sahaya çıkan Amrabat, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.