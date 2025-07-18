Fenerbahçe'de Amrabat çıkmazı!

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması kapsamında Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde transfer operasyonuna yoğunlaşan Fenerbahçe, şu ana kadar 3 ismi kadrosuna kattı.Sırada ayrılması beklenen futbolcular var.
AMRABAT'A TEKLİF VAR
Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Sofyan Amrabat'ın Serie A'dan iki teklif aldığı öğrenildi.Buna karşın Faslı yıldızın düşük maaş önerileri nedeniyle bu teklifleri geri çevirdiği öğrenildi.
Sarı-lacivertli takımda sezon başına 5 milyon Euro kazanan Faslı ön liberoya şu ana kadar İtalya'dan sadece 2 milyon Euro civarında teklif geldiği kaydedildi.
AYRILIĞI DÜŞÜNMÜYOR
Ayrıca 28 yaşındaki Sofyan Amrabat'ın şu an için ayrılığı düşünmediği de gelen bilgiler arasında.
Fenerbahçe, Faslı yıldızı geçtiğimiz sezon zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmıştı. Kanarya, Amrabat için kasasından yaklaşık 14 milyon Euro çıkardı.
6 GOLLÜK KATKI
Tecrübeli orta saha, sarı-lacivertlilerle toplam 39 maçta görev aldı ve 2 gol atıp 4 asist kaydetti.
Faslı yıldızın Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar kontratı devam ediyor.
AMRABAT'A TEKLİF VAR
Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Sofyan Amrabat'ın Serie A'dan iki teklif aldığı öğrenildi.Buna karşın Faslı yıldızın düşük maaş önerileri nedeniyle bu teklifleri geri çevirdiği öğrenildi.
Sarı-lacivertli takımda sezon başına 5 milyon Euro kazanan Faslı ön liberoya şu ana kadar İtalya'dan sadece 2 milyon Euro civarında teklif geldiği kaydedildi.
AYRILIĞI DÜŞÜNMÜYOR
Ayrıca 28 yaşındaki Sofyan Amrabat'ın şu an için ayrılığı düşünmediği de gelen bilgiler arasında.
Fenerbahçe, Faslı yıldızı geçtiğimiz sezon zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmıştı. Kanarya, Amrabat için kasasından yaklaşık 14 milyon Euro çıkardı.
6 GOLLÜK KATKI
Tecrübeli orta saha, sarı-lacivertlilerle toplam 39 maçta görev aldı ve 2 gol atıp 4 asist kaydetti.
Faslı yıldızın Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar kontratı devam ediyor.