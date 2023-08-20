Fenerbahçe'de Altay Bayındır için ayrılık iddiası!

Fenerbahçe'de Altay Bayındır dönemi kapanıyor. Ankaragücü'nden 4 yıl önce 1,5 milyon euro bonservisle transfer edilen 25 yaşındaki milli kaleci takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Mart ayında 4 yıllık sözleşme yenileyen Altay, yabancı kaleci arayışları ve taraftar tepkisine rağmen kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istiyordu. Ancak Maribor'la geçen hafta İstanbul'da oynanan karşılaşmada, yediği hatalı gol nedeniyle Altay ile kulüp arasında ciddi bir kırılmaya yol açtı.
Maribor deplasmanında kaleyi İrfan Can Eğribayat'a kaptıran Altay'ın büyük ölçüde pes ettiği ve takımdan ayrılmaya hazırlandığı belirlendi. Sarı-lacivertli takımın yabancı kaleci transferi yapacağını da hesaplayan tecrübeli file bekçisinin yurt dışında kulüp aradığı öğrenildi. Altay'ın cazip bir bonservis bedeli karşılığında elden çıkarılması veya düzenli oynayacağı bir kulübe kiralık gönderilmesinin gündemde olduğu kaydedildi.
Teknik Direktör İsmail Kartal, Maribor deplasmanında tam not alan İrfan Can Eğribayat'la yola devam etmeyi planlıyor. Kartal, kurtardığı penaltının yanı sıra gollük pozisyonlarda rakiplerine geçit vermeyen İrfan Can'ın performansından çok memnun kaldı. Genç eldiven yarın Samsunspor'la oynanacak maça da ilk 11'de başlayacak.
Mart ayında 4 yıllık sözleşme yenileyen Altay, yabancı kaleci arayışları ve taraftar tepkisine rağmen kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istiyordu. Ancak Maribor'la geçen hafta İstanbul'da oynanan karşılaşmada, yediği hatalı gol nedeniyle Altay ile kulüp arasında ciddi bir kırılmaya yol açtı.
Maribor deplasmanında kaleyi İrfan Can Eğribayat'a kaptıran Altay'ın büyük ölçüde pes ettiği ve takımdan ayrılmaya hazırlandığı belirlendi. Sarı-lacivertli takımın yabancı kaleci transferi yapacağını da hesaplayan tecrübeli file bekçisinin yurt dışında kulüp aradığı öğrenildi. Altay'ın cazip bir bonservis bedeli karşılığında elden çıkarılması veya düzenli oynayacağı bir kulübe kiralık gönderilmesinin gündemde olduğu kaydedildi.
Teknik Direktör İsmail Kartal, Maribor deplasmanında tam not alan İrfan Can Eğribayat'la yola devam etmeyi planlıyor. Kartal, kurtardığı penaltının yanı sıra gollük pozisyonlarda rakiplerine geçit vermeyen İrfan Can'ın performansından çok memnun kaldı. Genç eldiven yarın Samsunspor'la oynanacak maça da ilk 11'de başlayacak.