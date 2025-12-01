01 Aralık
Fenerbahçe-Galatasaray
20:00
01 Aralık
Samsunspor-Alanyaspor
20:00
01 Aralık
A.Demirspor-Hatayspor
20:00
01 Aralık
Rayo Vallecano-Valencia
23:00
01 Aralık
Bologna-Cremonese
22:45
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
01 Aralık
Arouca-Braga
23:15

Fenerbahçe'de 9 futbolcunun ilk Galatasaray derbisi heyecanı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırlarken, birçok yeni transfer ilk derbi heyecanını yaşayacak ve Mert Hakan Yandaş en tecrübeli isim olarak öne çıkıyor.

calendar 01 Aralık 2025 10:57
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe ile Galatasaray Süper Lig'in 14. haftasında kozlarını Kadıköy'de paylaşacak.

Sarı-lacivertlilerin bu sezon kadrosuna kattığı Ederson, Tarık Çetin, Archie Brown, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Jhon Duran ilk defa bu dev derbinin heyecanını yaşayacak.

Ayrıca, geçen sezon başında transfer edilen Levent Mercan da bugünkü müsabakada süre alması durumunda ilk Galatasaray derbisini oynamış olacak.


Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu ise daha önce Galatasaray formasıyla sarı-lacivertlilere karşı 8 kez forma giymişti.

Milli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla eski takımına karşı ilk kez sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

EN FAZLA OYNAYAN MERT HAKAN

Sarı-lacivertlilerin mevcut kadrosunda bulunan oyunculardan Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a karşı en fazla oynayan oyuncu oldu. Sarı-kırmızılı rakibe karşı 6 maçta süre alan tecrübeli futbolcu, 3 müsabakada ise kadroda olmasına karşın görev yapamadı. Mert Hakan Yandaş'ı 5 maçla Sebastian Szymansaki ve kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci takip ediyor. 

 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
6 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
