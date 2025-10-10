09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
2-1
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
4-0
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
0-6
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
3-1
09 Ekim
Malta-Hollanda
0-4
09 Ekim
Avusturya-San Marino
10-0
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
2-2
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
0-0
09 Ekim
Burundi-Kenya
0-1
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
0-0ERT
09 Ekim
Liberya-Namibya
3-1
09 Ekim
Mozambik-Gine
1-2
09 Ekim
Bostvana-Uganda
0-1
09 Ekim
Somali-Cezayir
0-3

Fenerbahçe'de 45 milyon euroluk plan!

Fenerbahçe'de İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'nun raporu sonrası Sebastian Szymanski ve Youssef En Nesyri'ye çıkış izni verildi. Yönetim iki yıldızın satışından 45 milyon euro bekliyor.

calendar 10 Ekim 2025 10:00
Haber: Nefes Gazetesi, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de 45 milyon euroluk plan!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de Domenico Tedesco dönemi hız kesmeden sürüyor. Sarı-lacivertli yönetim, İtalyan çalıştırıcıyla yola devam etme kararı aldıktan sonra gözünü ara transfer dönemine çevirdi. 

Tedesco'nun hazırladığı rapor yönetimin masasına geldi. Genç teknik adam, önceliğin 8 numara ve santrfor takviyelerine verilmesini isterken, bazı futbolcular için de ayrılık kapısını araladı.

SZYMANSKI VE EN NESYRI İÇİN 'SATILABİLİR' RAPORU



Gelen bilgilere göre Tedesco, Sebastian Szymanski ve Youssef En Nesyri için "satılabilir" raporu sundu. Başkan Sadettin Saran ve ekibi, iki oyuncunun menajerleriyle temasa geçti ve yeni takımlar bulmaları için yeşil ışık yaktı.

SUUDI KULÜPLERİ DEVREDE

Her iki futbolcuya da Suudi Arabistan'dan ciddi ilgi olduğu öğrenildi. Orta Doğu ekiplerinin transferi yakından takip ettiği belirtilirken, Fenerbahçe yönetimi bu satışlardan 45 milyon euro gelir hedefliyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.