Fenerbahçe'de 45 milyon euroluk plan!

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco dönemi hız kesmeden sürüyor. Sarı-lacivertli yönetim, İtalyan çalıştırıcıyla yola devam etme kararı aldıktan sonra gözünü ara transfer dönemine çevirdi.



Tedesco'nun hazırladığı rapor yönetimin masasına geldi. Genç teknik adam, önceliğin 8 numara ve santrfor takviyelerine verilmesini isterken, bazı futbolcular için de ayrılık kapısını araladı.



SZYMANSKI VE EN NESYRI İÇİN 'SATILABİLİR' RAPORU

Gelen bilgilere göre Tedesco, Sebastian Szymanski ve Youssef En Nesyri için "satılabilir" raporu sundu. Başkan Sadettin Saran ve ekibi, iki oyuncunun menajerleriyle temasa geçti ve yeni takımlar bulmaları için yeşil ışık yaktı.Her iki futbolcuya da Suudi Arabistan'dan ciddi ilgi olduğu öğrenildi. Orta Doğu ekiplerinin transferi yakından takip ettiği belirtilirken, Fenerbahçe yönetimi bu satışlardan 45 milyon euro gelir hedefliyor.