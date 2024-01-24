Fenerbahçe'de 3 silahşör, Avrupa'yı zorluyor!

Fenerbahçe'nin süper 3'lüsü Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci, bu sezon ortaya koydukları futbolla parmak ısırtıyorlar.
AVRUPA'YI ZORLUYORLAR!
Sarı- Lacivertliler'in Boşnak golcüsü Dzeko, ligde 16 gol attı. Szymanski ise ilk 21 haftada 9 kez fileleri havalandırmayı başardı. Fenerbahçe'nin bir başka sihirbazı İrfan Can ise 8 golle takımına katkı verdi. 3'lü toplamda 33 kez ağları havalandırarak Fenerbahçe'nin gol yükünü çekti
Kanarya, Avrupa'nın en önemli ligleri baz alındığında en skorer 3. üçlüsüne sahip.
İtalyan devi Inter'in yıldızları Lautaro Martinez, Hakan Çalhanoğlu ve Marcus Thuram ise 35 golle ilk basamakta bulunuyor.
Bayern Münih'in yıldızları Harry Kane, Leroy Sane ve Jamal Musiala da toplamda 35 gole ulaştı.
Stuttgart'ın yıldızları Sehrou Guirassy, Deniz Undav ve Chris Führich ise 31 golle mücadele ediyor.
Hollanda ekibi Feyenoord'un usta silahları Santiago Gimenez, Quinten Timber ve Lutshare Geetruida ise 30 golle 5. sırada yer alıyor.
21 GOLE KATKI VERDİ!
Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can bu sezon 31 karşılaşmada görev aldı. 12 gol atarken 9 asist yaptı. Toplamda 21 gole katkıda bulundu. Ligde 8 gol, 6 asistle mücadele ediyor.
97 DAKİKADA BİR ATIYOR
Edin Dzeko, Fenerbahçe ile bu sezon toplamda 26 maça çıktı. Tüm kulvarlarda 20 gol atarken 7 asist yaptı. Boşnak yıldız her 97 dakikada bir fileleri havalandırıyor.
TAKIMIN EN ÖNEMLİ SKOR GÜÇLERİNDEN BİRİ
Bu sezon 33 resmi maçta forma giyen Sebastian Szymanski ise 12 gol ve 14 asistle takımın en önemli skor güçleri arasında.
AVRUPA'YI ZORLUYORLAR!
Sarı- Lacivertliler'in Boşnak golcüsü Dzeko, ligde 16 gol attı. Szymanski ise ilk 21 haftada 9 kez fileleri havalandırmayı başardı. Fenerbahçe'nin bir başka sihirbazı İrfan Can ise 8 golle takımına katkı verdi. 3'lü toplamda 33 kez ağları havalandırarak Fenerbahçe'nin gol yükünü çekti
Kanarya, Avrupa'nın en önemli ligleri baz alındığında en skorer 3. üçlüsüne sahip.
İtalyan devi Inter'in yıldızları Lautaro Martinez, Hakan Çalhanoğlu ve Marcus Thuram ise 35 golle ilk basamakta bulunuyor.
Bayern Münih'in yıldızları Harry Kane, Leroy Sane ve Jamal Musiala da toplamda 35 gole ulaştı.
Stuttgart'ın yıldızları Sehrou Guirassy, Deniz Undav ve Chris Führich ise 31 golle mücadele ediyor.
Hollanda ekibi Feyenoord'un usta silahları Santiago Gimenez, Quinten Timber ve Lutshare Geetruida ise 30 golle 5. sırada yer alıyor.
|
HÜCUM ÜÇLÜSÜ
|
TAKIM
|
GOL
|
Lautaro-Hakan-Thuram
|
INTER
|
35
|
Kane-Sane-Musiala
|
BAYERN
|
35
|
Dzeko-Szymanski-İrfan Can
|
FENERBAHÇE
|
33
|
Guirassy-Deniz-Führich
|
STUTTGART
|
31
|
Gimenez-Timber-Geetruida
|
FEYENOORD
|
30
21 GOLE KATKI VERDİ!
Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can bu sezon 31 karşılaşmada görev aldı. 12 gol atarken 9 asist yaptı. Toplamda 21 gole katkıda bulundu. Ligde 8 gol, 6 asistle mücadele ediyor.
97 DAKİKADA BİR ATIYOR
Edin Dzeko, Fenerbahçe ile bu sezon toplamda 26 maça çıktı. Tüm kulvarlarda 20 gol atarken 7 asist yaptı. Boşnak yıldız her 97 dakikada bir fileleri havalandırıyor.
TAKIMIN EN ÖNEMLİ SKOR GÜÇLERİNDEN BİRİ
Bu sezon 33 resmi maçta forma giyen Sebastian Szymanski ise 12 gol ve 14 asistle takımın en önemli skor güçleri arasında.