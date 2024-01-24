Fenerbahçe'de 3 silahşör, Avrupa'yı zorluyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Bu sezon Süper Lig'de toplam 33 gole imza atan Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci, Avrupa'nın en skorer hücum üçlüsü listesinde 3. sırada yer aldı... Zirvede ise 35 golle Inter'den Hakan Çalhanoğlu, Lautaro Martinez ve Marcus Thuram var.

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Fenerbahçe'de 3 silahşör, Avrupa'yı zorluyor!
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24 Ocak 2024 11:38
Fenerbahçe'nin süper 3'lüsü Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci, bu sezon ortaya koydukları futbolla parmak ısırtıyorlar.

AVRUPA'YI ZORLUYORLAR!

Sarı- Lacivertliler'in Boşnak golcüsü Dzeko, ligde 16 gol attı. Szymanski ise ilk 21 haftada 9 kez fileleri havalandırmayı başardı. Fenerbahçe'nin bir başka sihirbazı İrfan Can ise 8 golle takımına katkı verdi. 3'lü toplamda 33 kez ağları havalandırarak Fenerbahçe'nin gol yükünü çekti


Kanarya, Avrupa'nın en önemli ligleri baz alındığında en skorer 3. üçlüsüne sahip.

İtalyan devi Inter'in yıldızları Lautaro Martinez, Hakan Çalhanoğlu ve Marcus Thuram ise 35 golle ilk basamakta bulunuyor.

Bayern Münih'in yıldızları Harry Kane, Leroy Sane ve Jamal Musiala da toplamda 35 gole ulaştı.

Stuttgart'ın yıldızları Sehrou Guirassy, Deniz Undav ve Chris Führich ise 31 golle mücadele ediyor.

Hollanda ekibi Feyenoord'un usta silahları Santiago Gimenez, Quinten Timber ve Lutshare Geetruida ise 30 golle 5. sırada yer alıyor.

EN SKORER ÜÇLÜLER
HÜCUM ÜÇLÜSÜ
TAKIM
GOL
Lautaro-Hakan-Thuram
INTER
35
Kane-Sane-Musiala
BAYERN
35
Dzeko-Szymanski-İrfan Can
FENERBAHÇE
33
Guirassy-Deniz-Führich
STUTTGART
31
Gimenez-Timber-Geetruida
FEYENOORD
30
 

21 GOLE KATKI VERDİ!

Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can bu sezon 31 karşılaşmada görev aldı. 12 gol atarken 9 asist yaptı. Toplamda 21 gole katkıda bulundu. Ligde 8 gol, 6 asistle mücadele ediyor.

97 DAKİKADA BİR ATIYOR

Edin Dzeko, Fenerbahçe ile bu sezon toplamda 26 maça çıktı. Tüm kulvarlarda 20 gol atarken 7 asist yaptı. Boşnak yıldız her 97 dakikada bir fileleri havalandırıyor.

TAKIMIN EN ÖNEMLİ SKOR GÜÇLERİNDEN BİRİ

Bu sezon 33 resmi maçta forma giyen Sebastian Szymanski ise 12 gol ve 14 asistle takımın en önemli skor güçleri arasında. 

 


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