Fenerbahçe'de 3 silahşör, Avrupa'yı zorluyor!

EN SKORER ÜÇLÜLER HÜCUM ÜÇLÜSÜ TAKIM GOL Lautaro-Hakan-Thuram INTER 35 Kane-Sane-Musiala BAYERN 35 Dzeko-Szymanski-İrfan Can FENERBAHÇE 33 Guirassy-Deniz-Führich STUTTGART 31 Gimenez-Timber-Geetruida FEYENOORD 30

'nin süper 3'lüsüvebu sezon ortaya koydukları futbolla parmak ısırtıyorlar.Sarı- Lacivertliler'in Boşnak golcüsü Dzeko, ligde 16 gol attı. Szymanski ise ilk 21 haftada 9 kez fileleri havalandırmayı başardı. Fenerbahçe'nin bir başka sihirbazı İrfan Can ise 8 golle takımına katkı verdi. 3'lü toplamdakez ağları havalandırarak Fenerbahçe'nin gol yükünü çektiKanarya, Avrupa'nın en önemli ligleri baz alındığındaİtalyan devi'in yıldızlarıveisegolle ilk basamakta bulunuyor.'in yıldızlarıveda toplamdagole ulaştı.'ın yıldızlarıveisegolle mücadele ediyor.Hollanda ekibi'un usta silahlarıveisegolle 5. sırada yer alıyor.Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can bu sezon 31 karşılaşmada görev aldı. 12 gol atarken 9 asist yaptı. Toplamda 21 gole katkıda bulundu. Ligde 8 gol, 6 asistle mücadele ediyor.Edin Dzeko, Fenerbahçe ile bu sezon toplamda 26 maça çıktı. Tüm kulvarlarda 20 gol atarken 7 asist yaptı. Boşnak yıldız her 97 dakikada bir fileleri havalandırıyor.Bu sezon 33 resmi maçta forma giyen Sebastian Szymanski ise 12 gol ve 14 asistle takımın en önemli skor güçleri arasında.