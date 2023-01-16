Fenerbahçe'de, 2020 sonrası bir ilk

Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Ocak 2020'den (2 galibiyet) bu yana Süper Lig'de ilk kez Gaziantep FK'yı üst üste iki maçta mağlup etti.Evinde oynadığı son 6 Süper Lig maçını kazanamayan Gaziantep FK ise (4 beraberlik, 2 mağlubiyet), en üst ligdeki en uzun galibiyet hasretini yaşıyor.