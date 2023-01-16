Fenerbahçe'de, 2020 sonrası bir ilk

Fenerbahçe, 2020 yılından beri Süper Lig'de ilk kez Gaziantep FK'yı üst üste iki maçta yenmeyi başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de, 2020 sonrası bir ilk
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16 Ocak 2023 01:35
Fenerbahçe, Ocak 2020'den (2 galibiyet) bu yana Süper Lig'de ilk kez Gaziantep FK'yı üst üste iki maçta mağlup etti.

Evinde oynadığı son 6 Süper Lig maçını kazanamayan Gaziantep FK ise (4 beraberlik, 2 mağlubiyet), en üst ligdeki en uzun galibiyet hasretini yaşıyor.

Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak.
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