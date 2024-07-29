Fenerbahçe'de 20 milyon euro'luk karar

Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Osayi-Samuel'in talipleri her geçen gün artmaya başladı.
Southampton'ın ardından Fulham'ın da 26 yaşındaki oyuncu için nabız yokladığı öğrenildi. Ancak kulübe gelmiş resmi bir teklif yok.
Fenerbahçe, Osayi Samuel için 20 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak.
2021 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Osayi Samuel'in sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Fenerbahçe'de 140 maça çıkan Osayi Samuel, 7 gol attı ve 13 asist yaptı.
Southampton'ın ardından Fulham'ın da 26 yaşındaki oyuncu için nabız yokladığı öğrenildi. Ancak kulübe gelmiş resmi bir teklif yok.
Fenerbahçe, Osayi Samuel için 20 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak.
2021 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Osayi Samuel'in sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Fenerbahçe'de 140 maça çıkan Osayi Samuel, 7 gol attı ve 13 asist yaptı.
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