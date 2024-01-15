Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile anlaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile anlaştı
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15 Ocak 2024 18:09
Son güncelleme 15 Ocak 2024 18:10
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü ile anlamaya vardığı öne sürüldü.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Atletico Madrid'de forma giyen milli stoper Çağlar Söyüncü ile anlaşmaya vardı.

Haberde, Atletico Madrid'e resmi 'kiralama' teklif yapan Fenerbahçe, transferi tamamlamak için İspanyol ekibinin vereceği cevabı beklediği öne sürüldü.

BİRÇOK TALİBİ VAR

Atletico Madrid'den ayrılmayı planlayan milli oyuncu ile Fulham, Porto ve Roma gibi takımlar da ilgileniyor.

BU SEZON 9 MAÇA ÇIKTI

Çağlar Söyüncü bu sezon Atletico Madrid formasıyla 9 resmi maçta süre aldı. 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.
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