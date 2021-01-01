Fenerbahçe, Bursaspor'dan 3 transfer istiyor

Fenerbahçe, bu sezon Bursaspor'daki performanslarıyla öne çıkan 3 genç isme talip oldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Bursaspor'dan 3 transfer istiyor
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01 Ocak 2021 12:23
Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Nokta transferler dışında genç yetenekleri de kadrosuna katmak isteyen Sarı-Lacivertliler'in gözü Bursaspor'un 3 yıldızında. Fenerbahçe 3 yetenek için düğmeye basmaya hazırlanıyor.

BURSASPOR'A TEKLİF YAPACAKLAR

Bursaspor'da forma giyen kanat oyuncusu Burak Kapacak (21), forvet Ali Akman (18) ve Batuhan Kör (19) için Fenerbahçe yönetimi Yeşil-Beyazlı kulübe teklif vermeye hazırlanıyor.

ÜÇÜ İÇİN PAKET ÖNERİ

Fenerbahçe'nin Bursaspor'a 3 yıldız için paket teklif yapacağı ve 5 milyon Euro önereceği öğrenildi Burak Kapacak'ın TFF 1. Lig'in en değerli oyuncusu olduğu da ifade ediliyor.

YAZIN DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Yaz transfer döneminde de Fenerbahçe'nin gündeminde olan 3 isim için başka kulüpler de devreye girmişti. Gelen bilgilere göre Fenerbahçe Burak, Ali ve Batuhan için en istekli kulüp.



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