Fenerbahçe, Bursaspor'dan 3 transfer istiyor

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Nokta transferler dışında genç yetenekleri de kadrosuna katmak isteyen Sarı-Lacivertliler'in gözü Bursaspor'un 3 yıldızında. Fenerbahçe 3 yetenek için düğmeye basmaya hazırlanıyor.



BURSASPOR'A TEKLİF YAPACAKLAR



Bursaspor'da forma giyen kanat oyuncusu Burak Kapacak (21), forvet Ali Akman (18) ve Batuhan Kör (19) için Fenerbahçe yönetimi Yeşil-Beyazlı kulübe teklif vermeye hazırlanıyor.



ÜÇÜ İÇİN PAKET ÖNERİ



Fenerbahçe'nin Bursaspor'a 3 yıldız için paket teklif yapacağı ve 5 milyon Euro önereceği öğrenildi Burak Kapacak'ın TFF 1. Lig'in en değerli oyuncusu olduğu da ifade ediliyor.



YAZIN DA GÜNDEME GELMİŞTİ



Yaz transfer döneminde de Fenerbahçe'nin gündeminde olan 3 isim için başka kulüpler de devreye girmişti. Gelen bilgilere göre Fenerbahçe Burak, Ali ve Batuhan için en istekli kulüp.



