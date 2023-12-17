Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 99-71 yendi.



Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Hayes'in 3. dakikadaki üç sayılık basketiyle 9-2 öne geçti. Mola dönüşü toparlanan Türk Telekom, 8. dakikada Alfred'in smacıyla farkı 2 sayıya çekti: 17-15. Kalan bölümde savunma sertliğini artıran sarı-lacivertliler, hücumda da etkili oldu ve çeyreği 26-18 önde tamamladı.



İkinci çeyreğe de etkili giren ev sahibi ekip, Dorsey önderliğinde bulduğu sayılarla 16. dakikada farkı 17 sayıya kadar çıkardı: 41-24. Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 46-28 önde gitti.



Müsabakanın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başlarken, Melih Mahmutoğlu ile üst üste sayılar üreten Fenerbahçe Beko, 24. dakikada farkı 20 sayıya yükseltti: 55-35. Son periyoda 71-48 üstün giren sarı-lacivertliler, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada parkeden 99-71 galibiyetle ayrıldı.



Fenerbahçe Beko'da Dorsey 19, Melih Mahmutoğlu ise 18 sayıyla oynadı. Konuk ekip adına en skorer isim 16 sayı kaydeden Enoch oldu.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik



Hakemler: Mehmet Şahin, Can Mavisu, Tolga Edis



Fenerbahçe Beko: Şehmus Hazer 16, Melih Mahmutoğlu 18, Hayes 12, Pierre 5, Motley 12, Biberovic 8, Dorsey 19, Sertaç Şanlı 3, Madar 6, Emre Ekşioğlu, Yiğit Hamza Mestoğlu



Türk Telekom: Wallace 8, İsmail Cem Ulusoy 15, Alfred 5, Yiğitcan Saybir 4, Enoch 16, Mehmet Yağmur 9, Boran Güler, Selim Nav 2, Okben Ulubay 8, Metehan Akyel 4



1. Periyot: 26-18



Devre: 46-28



3. Periyot: 71-48





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