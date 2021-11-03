Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'ya konuk olacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Perşembe günü Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya konuk olacak.



Megasport Arena'daki karşılaşma, saat 20:00'de başlayacak.



Ligde iki galibiyet ve beş yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, 13. sırada yer alıyor.



Dört maçını kazanan, üç maçını kaybeden Rus ekibi ise ligde 9. sırada bulunuyor.









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