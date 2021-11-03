Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'ya konuk olacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Perşembe günü Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya konuk olacak.
Megasport Arena'daki karşılaşma, saat 20:00'de başlayacak.
Ligde iki galibiyet ve beş yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, 13. sırada yer alıyor.
Dört maçını kazanan, üç maçını kaybeden Rus ekibi ise ligde 9. sırada bulunuyor.
Megasport Arena'daki karşılaşma, saat 20:00'de başlayacak.
Ligde iki galibiyet ve beş yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, 13. sırada yer alıyor.
Dört maçını kazanan, üç maçını kaybeden Rus ekibi ise ligde 9. sırada bulunuyor.