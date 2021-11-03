Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'ya konuk olacak

THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda CSKA Moskova ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'ya konuk olacak
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03 Kasım 2021 11:20
 Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Perşembe günü Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya konuk olacak.

Megasport Arena'daki karşılaşma, saat 20:00'de başlayacak.

Ligde iki galibiyet ve beş yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, 13. sırada yer alıyor.

Dört maçını kazanan, üç maçını kaybeden Rus ekibi ise ligde 9. sırada bulunuyor.

 


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