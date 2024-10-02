Fenerbahçe, Avrupa'da 276. maçına çıkacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Perşembe günü Hollanda'nın Twente takımına konuk olarak Avrupa kupalarındaki 276. mücadelesine çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Avrupa'da 276. maçına çıkacak
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02 Ekim 2024 11:48
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 3 Ekim Perşembe günü Hollanda'nın Twente takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 276. mücadelesine çıkacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 275 müsabakada 110 galibiyet ve 109 mağlubiyet yaşarken, 56 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 376 kez havalandırırken, kalesinde 392 gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi'nde 138. sınav

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 137 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu müsabakalarda 61 galibiyet elde ederken, rakiplerine 43 kez kaybetti. 33 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 193 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 172 gole engel olamadı.

Bu kulvarda 69. deplasman

Fenerbahçe, Twente karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 69. kez deplasman maçına çıkacak.

Söz konusu kulvarda daha önce 68 deplasman maçı oynayan sarı-lacivertliler, 23 galibiyet, 16 beraberlik ve 29 yenilgi yaşadı.

Rakip sahada çıktığı 68 maçta 79 gol atan Fenerbahçe, rakiplerinin 103 golüne ise engel olamadı.

Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

 O

 G

 B

 M

 A

 Y
UEFA Kupası

 54

 18

 10

 26

 72

 91
UEFA Avrupa Ligi

 83

 43

 23

 17

 121

 81
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

 33

 9

 4

 20

 30

 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

 38

 14

 12

 12

 56

 46
UEFA Şampiyonlar Ligi

 40

 11

 6

 23

 42

 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası

 9

 3

 1

 5

 11

 11
UEFA Konferans Ligi

 18

 12

 -

 6

 44

 23
TOPLAM

 275

 110

 56

 109

 376

 392
 

 
 
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