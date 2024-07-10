Fenerbahçe anlaşma sağladı: Allan Saint-Maximin

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Al Ahli ve Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe anlaşma sağladı: Allan Saint-Maximin
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10 Temmuz 2024 13:07
Fenerbahçe, Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun transferini çok istediği Allan Saint-Maximin'de mutlu sona ulaştı.

Geçtiğimiz günlerde resmi teklif ile Al-Ahli kulübünün kapısını çalan sarı-lacivertliler, yüksek bonservis ücreti ile karşı karşıya kalınca devreye Portekizli hoca girdi.

KULÜBÜNE, GİTMEK İSTEDİĞİNİ İLETTİ

Yetenekli oyuncu, Mourinho'dan gelen telefon sonrası kulübüne gitme isteğini iletti.

Bu gelişmenin ardından sarı lacivertli kulüp, Arabistan ekibini de ikna etmeyi başardı.

FENERBAHÇE ANLAŞMA SAĞLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Al Ahli ve Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Yapılan anlaşmada maaşın bir kısmını Fenerbahçe ödeyecek. Sarı lacivertli kulüp resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Temmuz 2023'te Newcastle United'dan Al-Ahli'ye 27.2 milyon euroya transfer olan Saint-Maximin, 31 maçta; 4 gol attı, 10 asist yaptı. Allan Saint-Maximin'in kulübündeki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.



 

 
 

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