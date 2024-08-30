Fenerbahçe açıkladı: Amrabat İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat transferinde mutlu sona ulaştı. Faslı oyuncu, bugün özel uçakla İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'de oyuncuyu resmen açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe açıkladı: Amrabat İstanbul'a geldi
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30 Ağustos 2024 16:40
Son güncelleme 30 Ağustos 2024 16:47
Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferi açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ACF Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat'ın geçici transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varmıştır. Sofyan Amrabat sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir." denildi.

Faslı orta saha, bugün özel uçakla İstanbul'a geldi ve sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapacak sözleşmeye imza atacak.





ZORUNLU SATIN ALMA MADDESİ

Fenerbahçe, 28 yaşındaki futbolcuyu zorunlu satın alma maddesi ile kiralayacak. Taraflar, 13 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesinde anlaşmaya vardı.

GEÇEN SEZON MANU'DA OYNADI

Geçtiğimiz sezonu Manchester United'da geçiren Sofyan Amrabat, kırmızı şeytanların formasını 30 maçta terletmişti. 

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