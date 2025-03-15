Fenerbahçe, 4 eksikle Samsunspor'u konuk edecek

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında pazar sahasında Samsunspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, 4 eksikle Samsunspor'u konuk edecek
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15 Mart 2025 09:56
Son güncelleme 15 Mart 2025 09:57
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında pazar Reeder Samsunspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Oynadığı son 20 resmi müsabakada tek mağlubiyetini Rangers'a karşı yaşayan Fenerbahçe, bu süreçte 5 beraberlik, 14 galibiyet elde etti.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, ligde ise oynadığı son 11 müsabakada rakiplerine boyun eğmedi.

Sarı-lacivertliler, haftaya 2 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde giriyor.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında Samsun'da oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

4 eksik

Fenerbahçe, Reeder Samsunspor karşısında 4 oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

3 isim sınırda

Fenerbahçe'de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, kart görmeleri durumunda Bodrum FK deplasmanında forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü de sarı kart ceza sınırında yer alıyor. 

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