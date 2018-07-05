Fenerbahçe 3 isim için çıkarma yaptı

Yeni transferleri Şampiyonlar Ligi ön elemesine yetiştirmek için büyük çaba harcayan Fenerbahçe birkez daha Ada'ya çıkarma yaptı... İngiltere'ye giden Başkan Ali Koç, Jack Wilshere'i bitirmek için girişimlerde bulundu. Genç yıldız ve menajeriyle bir araya gelen Koç'un yaşanan pürüzleri büyük oranda çözdüğü öğrenildi. Tarafların yıllık ücret konusunda anlaştığı, imza parası ve menajerlik ücretinde de belirli bir noktaya gelindiği belirlendi.Ali Koç'un bugün de Wilshere ile görüşeceği ve kesin anlaşmanın sağlanacağı gelen bilgiler arasında... Sportif direktör Damien Comolli'nin ise bugün İngiltere'ye gitmesi bekleniyor. Comolli'nin Tottenham Hotspur'un kanat oyuncusu iyen'nun kiralanması için temaslarda bulunacağı ifade ediliyor.Ayrıca Everton'da oynayan kanat oyuncusu'nin de listeye girdiği öğrenildi. Comolli'nin 29 yaşındaki İngiliz oyuncunun kiralanması için de görüşme yapacağı belirlendi. Bolassie geçen sezon 16 maçta oynamış ve 1 gol atmıştı.