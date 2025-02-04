Fenerbahçe; "1 yıl daha neden olmasın!'

Sezon başında gönderilmesi gündemde olan Edin Dzeko, şu an taraflı tarafsız herkesin saygısını kazanmış durumda. 'Yaş sayıdan ibarettir' diyen Boşnak oyuncu, 33 maçta 18 gol-5 asistle 23 kez skora etki etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe; '1 yıl daha neden olmasın!'
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04 Şubat 2025 11:08
Son güncelleme 04 Şubat 2025 11:12
Trendyol Süper Lig'de Edin Dzeko fırtınası esiyor…

Geçtiğimiz sezon İnter'le sözleşmesi biten ve Fenerbahçe'nin yolunu tutan Boşnak forvet, profesyonelliğiyle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmış durumda.

1986 doğumlu olan ve 17 Mart'ta 39 yaşına girecek Dzeko, 2-0 geriye düşülen Rize karşılaşmasını 2-2'ye getiren golleri atarken bu sezon ligde 21 maçta 12 gol - 2 asiste ulaştı.

33 resmi maçta ise 18 gol - 5 asistle 23 gole katkı sağladı.

"BİR YIL DAHA KALMALI"

30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen sezon başında gönderilmesi gündeme gelen tecrübeli yıldız için sadece taraftarlar değil yönetim içinden isimler de 'Bir yıl daha kalmalı' yorumları yapılmaya başlandı.

"Yaş sayıdan ibarettir" açıklamasıyla kendisini iyi hissettiğini belirten futbolcu, teknik direktör Mourinho'nun da en beğendiği isim. 

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