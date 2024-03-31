Fatih Terimli Panathinaikos, PAOK'a kaybetti

Yunanistan Şampiyonluk Turu karşılaşmasında Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos, PAOK'a 3-2 kaybetti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fatih Terimli Panathinaikos, PAOK'a kaybetti
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31 Mart 2024 20:02
Yunanistan Şampiyonluk Turu karşılaşmasında Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos ile PAOK karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı PAOK 3-2 kazandı. 

PAOK'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Kiril Despodov, 37. dakikada Brandon Thomas ve 89. dakikada penaltıdan Stefan Schwab kaydetti. Panathinaikos'un golleri 37 ve 90+3'ncü dakikada Bernard'dan geldi. 

Bu sonuçla birlikte PAOK, şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan alarak puanını 63 yaptı. Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos ise 59 puanda kaldı. 

Bir sonraki karşılaşmada Panathinaikos, evinde AEK'i ağırlayacak. PAOK, evinde Lamia'yı ağırlayacak.

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