Yunanistan Şampiyonluk Turu karşılaşmasında Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos ile PAOK karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı PAOK 3-2 kazandı.
PAOK'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Kiril Despodov, 37. dakikada Brandon Thomas ve 89. dakikada penaltıdan Stefan Schwab kaydetti. Panathinaikos'un golleri 37 ve 90+3'ncü dakikada Bernard'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte PAOK, şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan alarak puanını 63 yaptı. Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos ise 59 puanda kaldı.
Bir sonraki karşılaşmada Panathinaikos, evinde AEK'i ağırlayacak. PAOK, evinde Lamia'yı ağırlayacak.
PAOK'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Kiril Despodov, 37. dakikada Brandon Thomas ve 89. dakikada penaltıdan Stefan Schwab kaydetti. Panathinaikos'un golleri 37 ve 90+3'ncü dakikada Bernard'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte PAOK, şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan alarak puanını 63 yaptı. Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos ise 59 puanda kaldı.
Bir sonraki karşılaşmada Panathinaikos, evinde AEK'i ağırlayacak. PAOK, evinde Lamia'yı ağırlayacak.