  •  
    6-2'den sonra Volkan; "Bu utancı temizleriz.."
  •  
    Galatasaray taraftarının en çok istediği transfer
  •  
    Üç büyüklerin tarihi transfer kapışması
  •  
    Janssen, Fenerbahçe'yi yaktı! İşte o şok rapor!..
  •  
    Beşiktaş sezon sonu SİL baştan! 10 BİLET hazır!

Fatih Terim'den transfer açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe karşılaşmasının bitiminde transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Kaynak: Sporx.com
Fatih Terim'den transfer açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Aralık 2017 22:28
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe maçı sonrasında transfer kararlarıyla ilgili açıklamalar yaptı.

"ARKADAŞLIKLARIMIZI KULLANACAĞIZ"

Fatih Terim, Ocak ayında gelenler ve gidenler olacaklarına vurgu yaparken "Bir, iki eksik var, zaten benden önce de harekete geçmişler. Ancak kulübü sıkıntıya sokmayacağız. Tüm arkadaşlıklarımızı ve kredimizi kullanacağız." dedi.

"BAZILARINI GÖNDERECEĞİZ..."

Açıklamalarına devam eden Terim, "Bazılarını göndereceğiz, bazılarını yeni alacağız. Bunları çabuk yapmalıyız. Genç takıma göndermektense, parlatarak göndermekte yarar var. Hakan Balta kadroda olsaydı, oynayacaktı. De Jong'u da aldım. Kendi malınızı kötüleyemezsiniz, veririz, vermeyiz bakacağız." diye konuştu.

"SABRİ'Yİ GÖNDERMEZDİM"

Sabri Sarıoğlu'nun gönderilmesinin hata olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam "Açıkçası takımda olsaydım, Sabri Sarıoğlu'nu göndermezdim. Büyük camialar sembolleriyle ayakta durur. Ben oynattığım için değil, Sabri buna layık bir çocuk." ifadelerini kullandı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Volkswagen Passat
2011 MODEL PASSAT F1 DSG ŞANZUMAN OTOMAT
72.900 TL
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Combi 1.9 Tdi
49.500 TL
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Kombi 1.9 Tdi
47.500 TL
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Combi 1.9 Tdi
49.500 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için