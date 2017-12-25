Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe maçı sonrasında transfer kararlarıyla ilgili açıklamalar yaptı.
"ARKADAŞLIKLARIMIZI KULLANACAĞIZ"
Fatih Terim, Ocak ayında gelenler ve gidenler olacaklarına vurgu yaparken "Bir, iki eksik var, zaten benden önce de harekete geçmişler. Ancak kulübü sıkıntıya sokmayacağız. Tüm arkadaşlıklarımızı ve kredimizi kullanacağız." dedi.
"BAZILARINI GÖNDERECEĞİZ..."
Açıklamalarına devam eden Terim, "Bazılarını göndereceğiz, bazılarını yeni alacağız. Bunları çabuk yapmalıyız. Genç takıma göndermektense, parlatarak göndermekte yarar var. Hakan Balta kadroda olsaydı, oynayacaktı. De Jong'u da aldım. Kendi malınızı kötüleyemezsiniz, veririz, vermeyiz bakacağız." diye konuştu.
"SABRİ'Yİ GÖNDERMEZDİM"
Sabri Sarıoğlu'nun gönderilmesinin hata olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam "Açıkçası takımda olsaydım, Sabri Sarıoğlu'nu göndermezdim. Büyük camialar sembolleriyle ayakta durur. Ben oynattığım için değil, Sabri buna layık bir çocuk." ifadelerini kullandı.
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"ARKADAŞLIKLARIMIZI KULLANACAĞIZ"
Fatih Terim, Ocak ayında gelenler ve gidenler olacaklarına vurgu yaparken "Bir, iki eksik var, zaten benden önce de harekete geçmişler. Ancak kulübü sıkıntıya sokmayacağız. Tüm arkadaşlıklarımızı ve kredimizi kullanacağız." dedi.
"BAZILARINI GÖNDERECEĞİZ..."
Açıklamalarına devam eden Terim, "Bazılarını göndereceğiz, bazılarını yeni alacağız. Bunları çabuk yapmalıyız. Genç takıma göndermektense, parlatarak göndermekte yarar var. Hakan Balta kadroda olsaydı, oynayacaktı. De Jong'u da aldım. Kendi malınızı kötüleyemezsiniz, veririz, vermeyiz bakacağız." diye konuştu.
"SABRİ'Yİ GÖNDERMEZDİM"
Sabri Sarıoğlu'nun gönderilmesinin hata olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam "Açıkçası takımda olsaydım, Sabri Sarıoğlu'nu göndermezdim. Büyük camialar sembolleriyle ayakta durur. Ben oynattığım için değil, Sabri buna layık bir çocuk." ifadelerini kullandı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın