HASAN ŞAŞ'TAN EBOUE'YE DESTEK

Galatasaray'da bir dönem forma giyen Emmanuel Eboue, İngiliz basınına verdiği röportajda maddi anlamda zor günler geçirdiğini ve intiharın eşinde olduğunu açıklamasının ardından Fatih terim devereye girme kararı aldı.Fatih Terim, Göztepe maçı sonrasında Eboue'ye yardım eli uzatacaklarını açıklarken, "Eboue'yi söylediler, elimizden ne gelirse yaparız. Arkadaşlar bakıyorlar, inceliyorlar. Yapılacak olan bir şey varsa, elimizden geleni yaparız." dedi.Bu arada deneyimli teknik adam Fatih Terim'in Emmanuel Eboue'ye Galatasaray'ın altyapısında iş vermeyi düşündüğü ve konuyu yönetimle de görüşeceği bilgisine ulaşıldı.Arsenal ve Galatasaray'ın eski yıldızı Emmanuel Eboue, Mirror Gazetesi'ne verdiği özel röportajda intiharın eşiğinde olduğunu açıkladı. Eboue, futbol oynadığı eski takımlardından işin boyutu küçük dahi olsa bir iş teklifi gelmesi durumunda kabul edeceğini ve altyapılarda çalışabileceğini belirtti.Türkiye'de 8 milyon euroya yakın para kazandığını ifade eden Eboue; "''İntiharın eşiğindeyim. Tanrı'dan bana yardım etmesini diliyorum.ve asıl sorunlar da işte bu zaman başladı. FIFA ile yaşadığım sorunların temelinde de eşim ile yaşadığım sorunlar geliyor" dedi.İcra memurlarının peşinde olduğunu ve hapse girmekten korktuğunu ifade eden Eboue, "Kbilmesinler istiyorum. Sahip olduğum şeyleri satmayacağım ve sonuna kadar savaşacağım" şeklinde konuştu.Yaşadığı sorunlardan dolayı tüm işlerini kendisinin yaptığını belirten Eboue,". Örneğin çocukken çiftliklerde çalışırdım ve bunun sonucu olarak da şu anda kendi yemeğimi yapabiliyorum, kendi eşyalarımı yıkayabiliyorum" dedi.