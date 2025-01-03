Fatih Terim, Nelsson'a göz dikti!

Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, Victor Nelsson'u kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim, Nelsson'a göz dikti!
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03 Ocak 2025 08:37
Galatasaray transfere yoğunlaşırken bir yandan da takımdan gönderilecek isimlerle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Okan Buruk, transfer döneminin başlayacağı 13 Ocak'ı işaret edip, Nelsson'un karar vermesi gerektiğini vurgulamıştı. Sarı-Kırmızılılar'da kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Danimarkalı Victor Nelsson, Suudi ve Avrupa kulüplerinin radarında bulunuyor.

AL SHABAB TRANSFER LİSTESİNE EKLEDİ

Tecrübeli oyuncuyu transfer listesine ekleyen son takım ise Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Shabab oldu.

FATİH TERİM KADROSUNDA İSTİYOR

Geçtiğimiz günlerde Al Shabab'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Fatih Terim'in yıldız oyuncuyu kadrosunda görmek istediği ve bunu yönetimle paylaştığı belirtildi.

Suudi Arabistan kulübünün henüz Galatasaray'a resmi bir teklif sunmadığı ancak Nelsson'u kiralık olarak kadroya katma düşüncelerinin olduğu öğrenildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Al Shabab yetkilerinin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi ve Galatasaray'a teklif yapması bekleniyor.

G.SARAY'DA 140 MAÇA ÇIKTI

Sarı-Kırmızılı forma altında 140 maçta sahaya çıkan Nelsson, 4 gol attı ve 1 asist yaptı. Nelsson'un kontratı 2026 yılında sona eriyor. 

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