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Fatih Terim kızdı, fırçaladı!

PSV karşısında alınan 3-1'lik yenilgi Fatih Terim'i oldukça sinirlendirdi. Terim orta oyuncularının performansından memnun kalmazken, Maicon ve Ahmet Çalık'a 'Topları gereksiz yere harcıyorsunuz. Maç içinde bu hataları görmek istemiyorum'' dedi.

Kaynak: Fanatik
Fatih Terim kızdı, fırçaladı!
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20 Temmuz 2018 10:04
Geçtiğimiz gün İsviçre'deki hazırlık kampında 2. provasında PSV'ye 3-1 yenilen Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim, mücadelenin ardından oyuncularını sert bir dille uyardı.

Fatih Terim, özellikle savunmada yapılan basit hataların sonrasında Maicon ve Ahmet Çalık'a deyim yerindeyse 'fırça çekti'. 64 yaşındaki teknik adamın savunmacılara, "Topu ayağınızda çok fazla tutuyorsunuz. Topları boş kullanıp, basit hatalar yapıyorsunuz. Maç içinde artık bunları görmek istemiyorum" dediği öğrenildi.

'Kimse yardıma gelmiyor'

Tecrübeli teknik adamın uyarıları sadece savunma hattıyla sınırlı kalmadı. Orta sahadaki oyuncularının sergilediği mücadeleden memnun kalmayan Terim, "Orta sahada kimse yardıma gelmiyor. Rakip elini kolunu sallaya sallaya kendi sahamıza giriyor. Sizin buradaki göreviniz; baskı yapmak. Maç içinde bundan sonra herkes birbirine yardımcı olacak" diye konuştu.

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