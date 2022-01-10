Fatih Terim'in İLK sözü

Galatasaray ile Fatih Terim'in yollarını 4. kez ayrıldı. Son olarak Ünal Aysal döneminde Florya'da antrenmandayken görevine son verildiğini öğrenen Fatih Terim, bu kez 5 dakika içerisinde görevine son verildiği haberini aldı. Başkan Burak Elmas'ın sabah saatlerinde NEF Stadı'na davet ettiği Fatih Terim, Fahri Yılmaz ile beraber stada gitti ve bizzat başkan Burak Elmas ile görüştü. İkili arasındaki görüşme 5 dakika sürdü ve Elmas'ın ayrılık kararını iletmesinin ardından Terim'in tek bir yorumu oldu;Görüşmede başkan Burak Elmas, Fatih Terim'e yıpranmaması adına Sportif A.Ş.'nin başına geçmesini teklif etti. Fatih Terim ise bu teklifin ardından "" diyerek toplantıdan ayrıldı.Kısa süren görüşmenin ardından NEF Stadı'ndan ayrılan Fatih Terim, eşyalarını toplamak ve takımla vedalaşmak için Florya'nın yolunu tuttu.Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 6 gün önce yaptığı açıklamada, "Yönetim Kurulumuz ortak hedeflerimiz doğrultusunda tek vücuttur. Hocamız ile bu bağlamda gerçekleştirdiğimiz görüşmede kendisi, takımımızın geleceğine dair vizyonumuzu paylaştığını ve hayata geçirmek için dün olduğu gibi bugün de tüm çabayı sarf edeceğini bildirmiştir" ifadelerini kullanmıştı.