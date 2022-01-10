Galatasaray'da Fatih Terim ile ayrılık!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yönetim kurulu toplantısı öncesinde başkan Burak Elmas ile görüştü. Yaklaşık 15 dakika süren görüşmenin ardından Terim, stattan ayrıldı. Bu görüşmede ayrılık kararı çıktı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da Fatih Terim ile ayrılık!
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10 Ocak 2022 14:02
Galatasaray'da son olarak Giresunspor karşısında alınan yenilginin ardından olağanüstü durum ilan edildi. Arka arkaya gelen kötü sonuçların ardından Fatih Terim ile yollar ayrıldı.

Sarı kırmızılılarda Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim, Nef Stadı'nda görüşme gerçekleştirdi. 

Yönetimden bazı isimlerin Fatih Terim ile devam edilmesi halinde, istifa edeceklerini Burak Elmas'a bildirmeleri krizi daha da arttırdı. 

Yaklaşık 5 dakika süren toplantının ardından Fatih Terim stattan ayrıldı. Yapılan görüşmede ayrılık kararı çıktı.

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Fatih Terim ile ayrılık ihtimali olduğu iddialarını yalanlamıştı. Ancak bu kez karşılıklı anlaşma sonrasında yolların ayrılmasına karar verildi. 


FLORYA'DA VEDA ETTİ

Burak Elmas ile yaptığı görüşmenin ardından NEF Stadı'ndan ayrılan Fatih Terim, eşyalarını toplamak ve takımla vedalaşmak için Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitti. Fatih Terim'in ardından Florya Metin Oktay Tesisleri Sorumlusu Fahri Yılmaz ve Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar da sarı-kırmızılı kulübe veda etti.

NECATİ ATEŞ VE SELÇUK İNAN....

Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından Necati Ateş ve Selçuk İnan'la da yollar ayrılacak.

Fatih Terim'in 4. dönemi;

2017/18 – Süper Lig Şampiyonluğu
2018/19 – Süper Lig Şampiyonluğu
2018/19 – Türkiye Kupası Şampiyonluğu
2019/20 – Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu




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