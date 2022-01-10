Galatasaray'da Fatih Terim ile ayrılık!

FLORYA'DA VEDA ETTİ

NECATİ ATEŞ VE SELÇUK İNAN....

Galatasaray'da son olarak Giresunspor karşısında alınan yenilginin ardından olağanüstü durum ilan edildi. Arka arkaya gelen kötü sonuçların ardından Fatih Terim ile yollar ayrıldı.Sarı kırmızılılarda Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim, Nef Stadı'nda görüşme gerçekleştirdi.Yönetimden bazı isimlerin Fatih Terim ile devam edilmesi halinde, istifa edeceklerini Burak Elmas'a bildirmeleri krizi daha da arttırdı.Burak Elmas ile yaptığı görüşmenin ardından NEF Stadı'ndan ayrılan Fatih Terim, eşyalarını toplamak ve takımla vedalaşmak için Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitti. Fatih Terim'in ardından Florya Metin Oktay Tesisleri Sorumlusu Fahri Yılmaz ve Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar da sarı-kırmızılı kulübe veda etti.Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından Necati Ateş ve Selçuk İnan'la da yollar ayrılacak.2017/18 – Süper Lig Şampiyonluğu2018/19 – Süper Lig Şampiyonluğu2018/19 – Türkiye Kupası Şampiyonluğu2019/20 – Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu