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Fatih Terim'in Fernando Muslera paylaşımı

Fatih Terim, Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera'ya sosyal medyadan duygusal bir mesajla veda etti. Terim yaptığı paylaşımda "Galatasaray'ın tarihine ismini kazıdın, hep hatırlanacaksın" ifadelerini kullandı.

calendar 29 Mayıs 2025 21:38 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2025 21:44
Fatih Terim'in Fernando Muslera paylaşımı
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Suudi Arabistan'da Al-Shabab'ın teknik direktörlüğünü yapan Galatasaray'ın efsane hocası Fatih Terim, Muslera'nın Galatasaray'a veda ettiği gün sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Fatih Terim yaptığı paylaşımda, "Temmuz 2011'de 20'li yaşlarının ilk yarısını henüz geçmiş, genç bir delikanlıydın Florya'ya ilk adım attığında. Aradan geçen onca zaman, 14 yıl… Dile bile kolay değil bazen ama yaşanan tüm duygular, hayatın akışı içinde sizi daha da yaklaştırır birbirinize.14 yılda bir aile babası oldun, ailemin bir parçası oldun, torunlarımın idolü oldun, en önemlisi büyük Galatasaray ailesine yakışan bir kaptan oldun. Galatasaray'ın 120 yıllık tarihinin en özel yerine kazıdığın ismin, yüz yıllar boyunca hep orada kalacak, Türkiye ve Galatasaray için yaptıkların hep hatırlanacak. Sevgi, tüm mesafeleri eritir. Yeni hayatında atacağın her adımda bunu hissedeceksin. Her şey için teşekkürler, evlat!" ifadelerini kullandı.

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