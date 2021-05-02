Fatih Terim: 'Değişikliklere mecburuz'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı öncesinde konuştu.Mutlak kazanmak zorunda olduklarını söyleyen deneyimli hoca, "Sona yaklaştıkça artık işlerin daha zor olduğu bir noktadayız. Çok fazla bir şey anlatmaya gerek yok. Herkes kazanmak adına ne lazımsa yapacak." ifadelerini kullandı.İlk 11 tercihi sorulan Terim, "Korona, sakatlıklar, milli takım dönüşleri bizi öyle bir hale soktu ki bazı şeylere mecburuz. Çok şeyi izah etmiyoruz ama zorundayız. Muhammed sakatlık, korona derken fizik eksiklik oldu. Falcao maskeyle, yeni yeni oynuyoruz. Stoperimiz korona, alternatifi başka olur derken bu sefer Etebo. Maça ve kadroya göre elimizdekinin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Mecburi haller dışında mümkün olsa kadroyu değiştirmeyeceğiz. Sık maç oynarken bazı değişiklikler olmak zorunda. Her oynayan Galatasaray için elinden gelenin en iyisini yapacaktır." dedi.