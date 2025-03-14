Fatih Tekke yönetiminde ilk maç Başakşehir

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde ilk maçında RAMS Başakşehir'e konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fatih Tekke yönetiminde ilk maç Başakşehir
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14 Mart 2025 13:58
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde ilk maçına çıkacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Ligin son 2 haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a deplasmanda 1-0, sahasında Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olan ve teknik direktör değişimine giden bordo-mavililer, Fatih Tekke yönetiminde kötü gidişatını sonlandırmaya çalışacak.

Dış sahada en son geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor. Karadeniz ekibi, son galibiyetini aldığı rakibi karşısında yine kazanması halinde 300 gün sonra deplasmanda galibiyet hasretine son vermiş olacak.

Trabzonspor'da Okay Yokuşlu'nun kart cezası, Nwakaeme, Savic, Cihan Çanak ve Onuralp Çevikkan'ın da sakatlıkları bulunuyor.

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