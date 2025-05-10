Fatih Tekke: 'Hedef cesur bir takım oluşturmak'

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 61 derece dergisinin mayıs sayısına açıklamalarda bulundu.
"CESUR BİR TAKIM OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUM"
47 yaşındaki hoca, futbol felsefesinde organizasyon, plan, netlik ve cesaret kavramlarının öne çıktığını belirterek, "Oyuna bakış açım sadece top oynama üzerine değil, futbol oynayabilme yeteneği üzerine kurulu. Seyirciler, oyuncuların ne yaptığını ve ne yapmaya çalıştığını net bir şekilde görmeli. Hangi formasyonda olursa olsun, bunu düzenli ve planlı bir şekilde, cesurca yapmaya çalışan bir takım oluşturmayı hedefliyorum. Önümüzdeki sezondan itibaren bu şekilde bir takım oluşmayı planlıyor, bu şekilde çalışıyorum" diye konuştu.
"DEĞİŞİMLERE HAZIR OLMALIYIZ"
Her teknik direktörün değişime hazır olması gerektiğini söyleyen 47 yaşındaki teknik adam, "Son dönemde özellikle set oyunlarının, savunma ve topa sahip olma arzusunun arttığını gözlemliyoruz. Ancak son yıllarda bu durum farklı bir boyut kazandı. Bu ne anlama geliyor? Artık topa fazla hakim olmadan, daha direkt uzun top kullanımı ve geçiş oyunu dediğimiz formasyona dönüldüğünü görüyoruz. Oyun, giderek daha fazla karanlık alanların oluştuğu bir yapıya bürünüyor. Dolayısıyla futbol her 10 yılda bir değişiyor ve gelişiyor. Oyun hızlanıyor, sertleşiyor ve fiziksel olarak büyük bir evrim geçiriyor" diye konuştu.
"ÇÖZÜM HOCA DEĞİŞTİRMEK DEĞİL"
Her oyuncunun farklı olduğunu ifade eden Fatih Tekke, "Her birinin motivasyonunu sağlamak için farklı yaklaşımlar gereklidir. Anlık, duygusal kararlarla, örneğin hoca değiştirmek veya oyuncu transfer etmek gibi çözümler üretmek genellikle etkili olmaz. Elit liglerde kullandığımız dil bu değil. Türkiye'de ise kendimize özgü bir futbol dili kullanıyoruz." dedi.
"TRABZONSPOR SEVGİSİ AİLE GİBİ"
Taraftarların rolünün çok büyük olduğunu vurgulayan Tekke, "Bazen duygusal tepkilerimi, kızdığımızda verdiğimiz tepkiler ya da sevindiğimizde yaptığımız alkışlar, büyük etkilere yol açabilir. Trabzonspor'a olan sevgimiz, ailemize olan sevgimiz gibi. Ailemize kızgınken de sevmeye devam ederiz. Aynı şekilde, taraftar olarak da takıma duyduğumuz sevgiyi her durumda göstermeliyiz" dedi.
"TRABZON DIŞINDA HER GÜNÜM KAYIPTI"
Trabzon'a açık biri olduğunu söyleyen Fatih Tekke, "Ben Trabzonluyum ve orada olan her şey benim için çok özel bir yere sahip. O şehre ve kulübe bağlılığım çok derin. İlk yazdığım şiir bile Trabzon üzerineydi. Her şeyim orada; ailem, duygularım, anılarım. Trabzon dışında geçirdiğim her an, bir kayıp gibi geliyor. Trabzon benim için sadece futbol değil, hayatın ta kendisi" ifadelerini kullandı.
Fatih Tekke: "Hedef cesur bir takım oluşturmak"
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray maçı öncesi konuştu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 61 derece dergisinin mayıs sayısına açıklamalarda bulundu.
- 14:21 Altay'da 7 oyuncu serbest kalacak
- 14:13 El Clasico öncesi Arda Güler müjdesi
- 14:07 Gaziantep FK'de Selçuk İnan dönemi sona erdi!
- 13:59 Volkan Demirel, Aziz Yıldırım'ın teklifini açıkladı!
- 13:46 Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder'a karşı seride öne geçti!
- 13:33 Trabzonspor'un Galatasaray karşısındaki galibiyet planı!
- 13:29 Galatasaray'dan sürpriz hamle: Yann Sommer
- 13:25 Fatih Tekke: "Hedef cesur bir takım oluşturmak"
- 12:56 Beşiktaş, forvet hattına çift takviye planlıyor!
- 12:42 Jose Mourinho, 31 farklı 11 seçti!
- 12:34 Gedson Fernandes, yüzde yüz kartal olacak!
- 12:20 Trabzonspor - Galatasaray: 10 şifre
- 12:08 Engin Verel'den Diego Carlos sözleri!
- 11:42 Arda Turan, Shakhtar ile imzalamaya yakın!
- 11:38 Ömer Üründül: "Mourinho'ya sormak istiyorum, neden oynamıyor?"
- 11:31 Gürcan Bilgiç: "Önce Dzeko'ya söylesinler"
- 11:08 Galatasaray'ın De Bruyne'ye önerdiği sözleşme şartları
- 11:06 Beşiktaş'a Ada'dan santrfor: Fabio Silva
- 10:42 Galatasaray'da Granit Xhaka gelişmesi
- 10:42 Beşiktaş'ta kanat harekatı: Dennis Man
- 10:27 Beşiktaş'tan Bajo için ilk temas!
- 10:00 Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
- 09:40 Okan Buruk'tan oyuncularına uyarı: "Kupayı Unutmayın"
- 01:14 Trabzonspor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
- 01:08 Ömer Faruk Beyaz, ligde bir ilki yaşadı!
- 01:03 Piatek, bu sezon 3. kez penaltıdan faydalanamadı
- 01:01 İrfan'ın ardından Livakovic de penaltıda gole izin vermedi
- 00:59 En-Nesyri 6 maç sonra gol attı
- 00:57 Skriniar ligde 13 maçta 3. golüne ulaştı!
- 00:53 Joao Pereira: "Lig sonuna kadar savaşacağız"
- 00:39 BeIN Trio ekibinden Başakşehir - Fenerbahçe yorumları!
- 23:45 Milan'dan geri dönüş!
- 23:36 3.Lig'te üçüncü tura yükselen takımlar belli oldu!
- 23:35 Göksel Gümüşdağ'dan hakem tepkisi!
- 23:32 Mersinspor tek sayı farkla galip!
- 23:24 Wolfsburg, Hoffenheim ile yenişemedi!
- 23:21 Galatasaray'ın finalde rakibi Malaga!
- 22:59 Mourinho'dan 'Kalacak mısın?' sorusuna ilginç cevap
- 22:49 Çağdaş Atan'dan hakem tepkisi!
- 22:35 Dusan Tadic'ten transfer açıklaması!
- 22:27 Selçuk İnan'dan veda sinyali!
- 22:22 Anderson Talisca: "Tadic ile aramızda bir şey yok"
- 22:16 Fenerbahçe'de kalacak mı; Skriniar cevap verdi
- 22:15 Başakşehir, Fenerbahçe'ye karşı kabus yaşıyor!
- 22:01 Fenerbahçe, Başakşehir'de dört golle kazandı!
- 21:56 Küme düşme hattını karıştıran sonuç!
- 21:46 Fenerbahçe'de iki isim cezalı!
- 21:25 Fenerbahçe penaltı bekledi; hakem izledi ve sürdürdü!
- 21:05 MHK açıkladı: VAR'da değişiklik!
- 20:56 Fenerbahçe'de gerginlik: Talisca - Tadic
- 20:38 Başakşehir'de kırmızı itirazı!
- 20:22 Fenerbahçe penaltı bekledi, VAR vermedi
- 20:20 Yakup Sekizkök: "Finalde favori biziz"
- 20:08 Galatasaray'da final sonrası kupa mesajı!
- 19:52 Galatasaray'dan tarihi zafer
- 19:34 Hatayspor'da ayrılık: Aboubakar
- 19:28 Jose Mourinho: "Sıfır puan alsak da ikinci bitireceğiz"
- 19:00 Başakşehir - Fenerbahçe: İlk 11'ler
- 18:56 Napoli'nin yeni hedefi Darwin Nunez
- 18:44 Arteta: "Liverpool'u alkışlayacağız"
El Clasico öncesi Arda Güler müjdesi
Milan'dan geri dönüş!
Napoli'nin yeni hedefi Darwin Nunez
Arteta: "Liverpool'u alkışlayacağız"
Bayer Leverkusen'de Xabi yerine Cesc Fabregas
Borussia Dortmund'a yeni Bellingham!
Xabi Alonso, Leverkusen'den ayrılacağını açıkladı!
Avrupa ve Konferans Ligi'nin 4 finalistinden 3'ü İngiltere ekipleri oldu
Real Madrid'in yeni hedefi: Gyökeres!
Manchester United, finale 7 golle yürüdü!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Galatasaray'ın De Bruyne'ye önerdiği sözleşme şartları
-
2
Trabzonspor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
-
3
Mourinho'dan 'Kalacak mısın?' sorusuna ilginç cevap
-
4
Anderson Talisca: "Tadic ile aramızda bir şey yok"
-
5
MHK açıkladı: VAR'da değişiklik!
-
6
Ömer Üründül: "Mourinho'ya sormak istiyorum, neden oynamıyor?"
-
7
Xabi Alonso, Leverkusen'den ayrılacağını açıkladı!
-
8
Selçuk İnan'dan veda sinyali!
-
9
Çağdaş Atan'dan hakem tepkisi!
-
10
Fenerbahçe'de kalacak mı; Skriniar cevap verdi