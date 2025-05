Fatih Tekke: 'Hedef cesur bir takım oluşturmak'

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 61 derece dergisinin mayıs sayısına açıklamalarda bulundu.



"CESUR BİR TAKIM OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUM"



47 yaşındaki hoca, futbol felsefesinde organizasyon, plan, netlik ve cesaret kavramlarının öne çıktığını belirterek, "Oyuna bakış açım sadece top oynama üzerine değil, futbol oynayabilme yeteneği üzerine kurulu. Seyirciler, oyuncuların ne yaptığını ve ne yapmaya çalıştığını net bir şekilde görmeli. Hangi formasyonda olursa olsun, bunu düzenli ve planlı bir şekilde, cesurca yapmaya çalışan bir takım oluşturmayı hedefliyorum. Önümüzdeki sezondan itibaren bu şekilde bir takım oluşmayı planlıyor, bu şekilde çalışıyorum" diye konuştu.



"DEĞİŞİMLERE HAZIR OLMALIYIZ"



Her teknik direktörün değişime hazır olması gerektiğini söyleyen 47 yaşındaki teknik adam, "Son dönemde özellikle set oyunlarının, savunma ve topa sahip olma arzusunun arttığını gözlemliyoruz. Ancak son yıllarda bu durum farklı bir boyut kazandı. Bu ne anlama geliyor? Artık topa fazla hakim olmadan, daha direkt uzun top kullanımı ve geçiş oyunu dediğimiz formasyona dönüldüğünü görüyoruz. Oyun, giderek daha fazla karanlık alanların oluştuğu bir yapıya bürünüyor. Dolayısıyla futbol her 10 yılda bir değişiyor ve gelişiyor. Oyun hızlanıyor, sertleşiyor ve fiziksel olarak büyük bir evrim geçiriyor" diye konuştu.



"ÇÖZÜM HOCA DEĞİŞTİRMEK DEĞİL"



Her oyuncunun farklı olduğunu ifade eden Fatih Tekke, "Her birinin motivasyonunu sağlamak için farklı yaklaşımlar gereklidir. Anlık, duygusal kararlarla, örneğin hoca değiştirmek veya oyuncu transfer etmek gibi çözümler üretmek genellikle etkili olmaz. Elit liglerde kullandığımız dil bu değil. Türkiye'de ise kendimize özgü bir futbol dili kullanıyoruz." dedi.



"TRABZONSPOR SEVGİSİ AİLE GİBİ"



Taraftarların rolünün çok büyük olduğunu vurgulayan Tekke, "Bazen duygusal tepkilerimi, kızdığımızda verdiğimiz tepkiler ya da sevindiğimizde yaptığımız alkışlar, büyük etkilere yol açabilir. Trabzonspor'a olan sevgimiz, ailemize olan sevgimiz gibi. Ailemize kızgınken de sevmeye devam ederiz. Aynı şekilde, taraftar olarak da takıma duyduğumuz sevgiyi her durumda göstermeliyiz" dedi.



"TRABZON DIŞINDA HER GÜNÜM KAYIPTI"



Trabzon'a açık biri olduğunu söyleyen Fatih Tekke, "Ben Trabzonluyum ve orada olan her şey benim için çok özel bir yere sahip. O şehre ve kulübe bağlılığım çok derin. İlk yazdığım şiir bile Trabzon üzerineydi. Her şeyim orada; ailem, duygularım, anılarım. Trabzon dışında geçirdiğim her an, bir kayıp gibi geliyor. Trabzon benim için sadece futbol değil, hayatın ta kendisi" ifadelerini kullandı.