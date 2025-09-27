Fatih Tekke'den penaltı itirafı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-3 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



"GALİBİYET MUTLULUK VERİCİ"



Tekke, elde edilen galibiyetin değerli olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Karşılaşmada verilen penaltı kararına da değinen Tekke,ifadelerini kullandı.Takımının genç bir kadroya sahip olduğunu vurgulayan Tekke, şu değerlendirmelerde bulundu:Tekke, Paul Onuachu'nun attığı gol için özel bir parantez açtı:Son olarak oyuncularının sahada çalıştıklarını yansıttığını belirten Tekke, şunları söyledi: