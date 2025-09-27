Fatih Tekke'den penaltı itirafı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-3 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
"GALİBİYET MUTLULUK VERİCİ"
Tekke, elde edilen galibiyetin değerli olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Galibiyet mutluluk verici, genel oyuna bakınca hak ettiğimiz bir maçtı. İlk yarıda bitebilirdi. İyi bitireceğimiz hücumlar olabilirdi. Enteresan bir maç oldu, futbolun böyle bir şeyi var; hemen cezalandırıyor. Son 3-4 dakikası, birkaç dakika daha olsa sıkıntı yaratabilirdi."
PENALTI YORUMU: "BENCE PENALTI DEĞİL"
Karşılaşmada verilen penaltı kararına da değinen Tekke, "Penaltı pozisyonu tartışmaya açık, bence penaltı değil. Bunu yardımcı hakeme söyledim." ifadelerini kullandı.
"BU HATALARI YAPMAMALARINI SAĞLAMAM LAZIM"
Takımının genç bir kadroya sahip olduğunu vurgulayan Tekke, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Yine çok rahat 3. bölgeye gidip pozisyon yakaladık. Yine sorunumuz 3. bölge. Genç oyunculara da bir şeyler söylemek lazım. Kadromuzun durumu belli, yaş ortalaması 20-25. En ufak hatada cezalandırılıyorsunuz. Bu hataları yapmamalarını sağlamam lazım."
ONUACHU'YA ÖVGÜ
Tekke, Paul Onuachu'nun attığı gol için özel bir parantez açtı:
"Benim atabileceğim bir gol değildi, inanılmaz iyi bir gol attı. Paul bu tip golleri daha fazla atmalı, daha iyi durumda olmalı."
"ÇALIŞTIĞIMIZ HER ŞEY KARŞIMIZA ÇIKTI"
Son olarak oyuncularının sahada çalıştıklarını yansıttığını belirten Tekke, şunları söyledi:
"Çalıştığımız her şey karşımıza çıktı. Genel hatlarıyla iyi bir maçtı. Ön tarafta özellikle kenar oyuncularımın oyun içine katılmaları ve sonuçlandırmaları gerekiyor. 3 puan değerli, daha iyi ve kontrollü bir oyun için çalışacağız."