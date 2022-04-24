Fatih Şen: 'Bursaspor'u ligde tutacağız'

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Altaş Denizlispor'u 1-0 yenen Bursaspor'un teknik sorumlusu Fatih Şen, kalan 4 maçı da kazanarak ligde kalacaklarını söyledi.



Şen, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta iyi bir oyun ortaya koyduklarını fakat sonuca yansıtamadıklarını aktardı.



Bu maçta aynı istek ve arzunun devam ettiğini aktaran Şen, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"O maçta az pozisyona girdik. Aynı istek ver arzu bu maçta da devam etti. Bu defa pozisyonlar da bulduk. Maalesef kırılma anında penaltıyı kaçırdık. Penaltı gol olsaydı belki daha farklı duruma gidebilirdi maç. Sonuç olarak 3 puan aldık. Şimdi çok önemli Manisa maçı var. Bu maçı da alırsak sonraki 3 maçı da kazanmayı düşünüyoruz. Bu takım Allah'ın izniyle 5'te 5 yaparak bu ligde kalmayı zaten hak ediyor. Hatta bu ligde olması da enteresan ama yapacak bir şey yok bu ligdeyiz. İnşallah 5'te 5 yaparak düzelteceğiz. Bu takımı ligde tutacağız."





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