Fatih Kulaksız: "Ahmed Kutucu ve Berke Özer'e talip çok"

Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Ahmed Kutucu ve Berke Özer hakkında Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, A Spor'a konuştu.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fatih Kulaksız: 'Ahmed Kutucu ve Berke Özer'e talip çok'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ocak 2025 21:32
Son güncelleme 02 Ocak 2025 21:37
Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Ahmed Kutucu ve Berke Özer hakkında A Spor'a açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Kulaksız'ın o açıklamaları:

"GALATASARAY BİLGİ ALDI"

"Ahmed Kutucu ve Berke Özer için büyük takımlar bilgi aldı. Yurt dışından da isteyen kulüpler var. İki oyuncumuz satış listesinde değil ama doğru şartlar oluşursa satışını düşünebiliriz. Galatasaray iki oyuncu için bilgi aldı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da ilgisi var."

"SÖZ HAKKI EYÜPSPOR'DA"
"Berke'nin satışından Fenerbahçe'ye %40 pay var. Söz hakkı ise sadece Eyüpspor'da."
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery