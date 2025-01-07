Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçı Fatih Karagümrük 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada İstanbul ekibine galibiyeti getiren golü 86. dakikada Çağtay Kurukalıp attı.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, kupanın grup aşamasına 3 puanla başladı. Rizespor, gruptaki ilk maçında puan alamadı.
Fatih Karagümrük, kupada bir sonraki hafta Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İstanbul ekibi, 1. Lig'de hafta sonunda Iğdır FK'ye konuk olacak.
Rizespor, kupadaki bir sonraki maçında Ankaragücü'nü konuk edecek. Karadeniz temsilcisi, ligde ise hafta sonunda Hatayspor'a konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
17. dakikada sol kanattan konuk ekipte Hojer'in kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Alikulov'un kafa vuruşunda kaleci Furkan Bekleviç, topu güçlükle kornere çeldi.
33. dakikada Çaykur Rizespor'da Buljubasic'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Zeqiri'nin yerden sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.
Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
75. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Fatih Karagümrük'te Johnson'ın direkt kaleye gönderdiği topa kaleci Tarık Çetin, son anda parmaklarıyla dokunarak filelerle buluşmasına izin vermedi.
86. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Çaykur Rizespor'un kullandığı kornerin ardından savunmanın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Emrecan Bulut, orta sahada dengesini kaybedince meşin yuvarlağı Ahmet Sivri kazandı. Ahmet'in hızla ceza sahasına kat ettikten sonra boş pozisyonda çıkardığı pasta topla buluşan Çağtay Kurukalıp, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
Fatih Karagümrük, karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Emrah Ünal, Serdar Osman Akarsu
Solwie Energy Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Talha Ülvan, Anıl Yiğit Çınar, Berkay Tolga Dabanlı, Emir Tintiş, Johnson, Paoletti (Dk. 46 Atakan Çankaya), Camacho (Dk. 69 Ahmet Sivri), Barış Jakob Kalaycı (Dk. 69 Muhammed Mert), Arda İbrahim Akgün (Dk. 62 Çağtay Kurukalıp), Wesley (Dk. 61 Baran Demiroğlu)
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Ayberk Karapo, Alikulov, Seyfettin Anıl Yaşar, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic (Dk. 62 Hadziahmetovic) , Benhur Keser (Dk. 62 Ghezzal), Varesanovic (Dk. 80 Akintola), Zeqiri (Dk. 46 Emrecan Bulut), Jurecka (Dk. 71 Sowe)
Gol: Dk. 86 Çağtay Kurukalıp (Solwie Energy Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 73 Emrecan Bulut, Dk. 75 Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor), Dk. 75 Anıl Yiğit Çınar, Dk. 87 Çağtay Kurukalıp (Solwie Energy Fatih Karagümrük)
Karşılaşmada İstanbul ekibine galibiyeti getiren golü 86. dakikada Çağtay Kurukalıp attı.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, kupanın grup aşamasına 3 puanla başladı. Rizespor, gruptaki ilk maçında puan alamadı.
Fatih Karagümrük, kupada bir sonraki hafta Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İstanbul ekibi, 1. Lig'de hafta sonunda Iğdır FK'ye konuk olacak.
Rizespor, kupadaki bir sonraki maçında Ankaragücü'nü konuk edecek. Karadeniz temsilcisi, ligde ise hafta sonunda Hatayspor'a konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
17. dakikada sol kanattan konuk ekipte Hojer'in kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Alikulov'un kafa vuruşunda kaleci Furkan Bekleviç, topu güçlükle kornere çeldi.
33. dakikada Çaykur Rizespor'da Buljubasic'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Zeqiri'nin yerden sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.
Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
75. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Fatih Karagümrük'te Johnson'ın direkt kaleye gönderdiği topa kaleci Tarık Çetin, son anda parmaklarıyla dokunarak filelerle buluşmasına izin vermedi.
86. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Çaykur Rizespor'un kullandığı kornerin ardından savunmanın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Emrecan Bulut, orta sahada dengesini kaybedince meşin yuvarlağı Ahmet Sivri kazandı. Ahmet'in hızla ceza sahasına kat ettikten sonra boş pozisyonda çıkardığı pasta topla buluşan Çağtay Kurukalıp, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
Fatih Karagümrük, karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Emrah Ünal, Serdar Osman Akarsu
Solwie Energy Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Talha Ülvan, Anıl Yiğit Çınar, Berkay Tolga Dabanlı, Emir Tintiş, Johnson, Paoletti (Dk. 46 Atakan Çankaya), Camacho (Dk. 69 Ahmet Sivri), Barış Jakob Kalaycı (Dk. 69 Muhammed Mert), Arda İbrahim Akgün (Dk. 62 Çağtay Kurukalıp), Wesley (Dk. 61 Baran Demiroğlu)
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Ayberk Karapo, Alikulov, Seyfettin Anıl Yaşar, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic (Dk. 62 Hadziahmetovic) , Benhur Keser (Dk. 62 Ghezzal), Varesanovic (Dk. 80 Akintola), Zeqiri (Dk. 46 Emrecan Bulut), Jurecka (Dk. 71 Sowe)
Gol: Dk. 86 Çağtay Kurukalıp (Solwie Energy Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 73 Emrecan Bulut, Dk. 75 Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor), Dk. 75 Anıl Yiğit Çınar, Dk. 87 Çağtay Kurukalıp (Solwie Energy Fatih Karagümrük)
🔥 Fatih Karagümrük, Emrecan Bulut'un büyük hatası sonrası Çağtay Kurukalıp'ın attığı gol ile Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. pic.twitter.com/l9HeYiJhxw
— Sporxtv (@sporxtv) January 7, 2025