🔥 Fatih Karagümrük, Emrecan Bulut'un büyük hatası sonrası Çağtay Kurukalıp'ın attığı gol ile Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. pic.twitter.com/l9HeYiJhxw



— Sporxtv (@sporxtv) January 7, 2025











Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçı Fatih Karagümrük 1-0'lık skorla kazandı.Karşılaşmada İstanbul ekibine galibiyeti getiren golü 86. dakikada Çağtay Kurukalıp attı.Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, kupanın grup aşamasına 3 puanla başladı. Rizespor, gruptaki ilk maçında puan alamadı.Fatih Karagümrük, kupada bir sonraki hafta Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İstanbul ekibi, 1. Lig'de hafta sonunda Iğdır FK'ye konuk olacak.Rizespor, kupadaki bir sonraki maçında Ankaragücü'nü konuk edecek. Karadeniz temsilcisi, ligde ise hafta sonunda Hatayspor'a konuk olacak.17. dakikada sol kanattan konuk ekipte Hojer'in kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Alikulov'un kafa vuruşunda kaleci Furkan Bekleviç, topu güçlükle kornere çeldi.33. dakikada Çaykur Rizespor'da Buljubasic'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Zeqiri'nin yerden sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.75. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Fatih Karagümrük'te Johnson'ın direkt kaleye gönderdiği topa kaleci Tarık Çetin, son anda parmaklarıyla dokunarak filelerle buluşmasına izin vermedi.Fatih Karagümrük, karşılaşmayı 1-0 kazandı.Atatürk OlimpiyatReşat Onur Coşkunses, Emrah Ünal, Serdar Osman AkarsuFurkan Bekleviç, Talha Ülvan, Anıl Yiğit Çınar, Berkay Tolga Dabanlı, Emir Tintiş, Johnson, Paoletti (Dk. 46 Atakan Çankaya), Camacho (Dk. 69 Ahmet Sivri), Barış Jakob Kalaycı (Dk. 69 Muhammed Mert), Arda İbrahim Akgün (Dk. 62 Çağtay Kurukalıp), Wesley (Dk. 61 Baran Demiroğlu)Tarık Çetin, Ayberk Karapo, Alikulov, Seyfettin Anıl Yaşar, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic (Dk. 62 Hadziahmetovic) , Benhur Keser (Dk. 62 Ghezzal), Varesanovic (Dk. 80 Akintola), Zeqiri (Dk. 46 Emrecan Bulut), Jurecka (Dk. 71 Sowe)Dk. 86 Çağtay Kurukalıp (Solwie Energy Fatih Karagümrük)Dk. 73 Emrecan Bulut, Dk. 75 Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor), Dk. 75 Anıl Yiğit Çınar, Dk. 87 Çağtay Kurukalıp (Solwie Energy Fatih Karagümrük)