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Faruk Süren'den Victor Osimhen yanıtı!

Galatasaray tarihinin başkanlarından Faruk Süren, son günlerde kamuoyunda gündem olan Osimhen transferiyle ilgili iddialara net bir yanıt verdi.

calendar 19 Temmuz 2025 11:56
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Faruk Süren'den Victor Osimhen yanıtı!
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Galatasaray tarihinin en başarılı başkanlarından Faruk Süren, Sabah Spor yazarı Levent Tüzemen'i arayarak son günlerde kamuoyunda gündem olan Osimhen transferiyle ilgili iddialara cevap verdi.

Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren, beni arayarak "Faruk Süren, 75 milyon Euro verme diyecek en son kişidir" başlıklı yazımı çok beğendiğini söyleyerek tebrik etti... Ardından G.Saray Başkanına "Osimhen'i alma Galatasaray'ın bütçesini zora sokma" diye bir söylemde bulunmadığını da dile getirdi. Bu iddianın tamamen yalan olduğunu üstüne basa basa söyleyen Faruk Süren, sarı-kırmızılı kulübün hamleleri için ise şu görüşlerini aktardı:

"OSIMHEN'İ MUTLAKA ALMALISIN"



"Sayın Başkan Dursun Özbek ile görüştüm, kendisine Osimhen'i mutlaka almalısın dedim. Ardından da hemen kaleci sorununu çözmelisin dedim. Çünkü büyük başarılara büyük ve güçlü oyuncularla gidileceğini anlattım. G.Saray vizyonunun ve ekonomisinin Osimhen'in bütçesini ödeyecek güçte olduğunu dile getirdim. Çünkü Galatasaray'da benim başkanlık yaptığım süreçte UEFA ve Süper Kupa zaferleri ile lig ve kupa başarılarının altında yatan neden, küçük olsun bizim olsun felsefesinden uzaklaşıp güçlü kadro kurmamdı." Ben de o döneme dair bir hatırlatma yapayım... Hagi, Popescu, Taffarel, İlie, Filipescu gibi dünya çapındaki oyuncuları Faruk Süren transfer etmişti.

 

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