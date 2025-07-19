Faruk Süren'den Victor Osimhen yanıtı!

Galatasaray tarihinin en başarılı başkanlarından Faruk Süren, Sabah Spor yazarı Levent Tüzemen'i arayarak son günlerde kamuoyunda gündem olan Osimhen transferiyle ilgili iddialara cevap verdi.



Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren, beni arayarak "Faruk Süren, 75 milyon Euro verme diyecek en son kişidir" başlıklı yazımı çok beğendiğini söyleyerek tebrik etti... Ardından G.Saray Başkanına "Osimhen'i alma Galatasaray'ın bütçesini zora sokma" diye bir söylemde bulunmadığını da dile getirdi. Bu iddianın tamamen yalan olduğunu üstüne basa basa söyleyen Faruk Süren, sarı-kırmızılı kulübün hamleleri için ise şu görüşlerini aktardı:



"OSIMHEN'İ MUTLAKA ALMALISIN"

Ben de o döneme dair bir hatırlatma yapayım... Hagi, Popescu, Taffarel, İlie, Filipescu gibi dünya çapındaki oyuncuları Faruk Süren transfer etmişti.