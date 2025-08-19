18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
0-1
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
2-2
18 Ağustos
Leeds United-Everton
1-0
18 Ağustos
Elche-Real Betis
1-1
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
0-2

Farioli yönetimindeki Porto, ikide iki yaptı

Porto, Gil Vicente'yi deplasmanda 2-0 mağlup ederek Portekiz Ligi'nde ikinci haftayı da kayıpsız geçti.

calendar 19 Ağustos 2025 00:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: fcporto.pt
Portekiz Ligi'nin 2. Haftasında Gil Vicente ve Porto karşı karşıya geldi.

Estadio Cidade de Barcelos'ta oynanan maçta Porto, Gil Vicente'yi 2-0 mağlup etti.

Konuk ekip Porto'da Danimarkalı Victor Froholdt, 20. Dakikada ağları sarstı.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Porto soyunma odasın 1-0 önde girdi.

İkinci yarının hemen başında 47. Dakikada Brezilyalı sağ kanat Pepe ile golü bulan Porto, farkı ikiye çıkardı.

Mücadelede başka gol olmadı ve Francesco Farioli yönetimindeki Porto, Gil Vicente'yi deplasmanda 2-0 mağlup ederek ikinci haftayı da galibiyetle kapattı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
